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疫後如何玩台南鹽水？ 在地達人及公所這樣推薦
疫情趨緩，國旅熱，台南市鹽水區公所社區營造計畫，推出4場次鹽水小旅行體驗，首發團「糖鐵悠遊騎」今上午啟程，鹽水區長陳文琪表示，試辦4條小旅行路線，要帶給遊客來鹽水不一樣玩法。
鹽水區公所說，這次社區營造計畫，彙整鹽水老店、糖業文化、南方社區及月津港自行車道相關資訊，製作導覽地圖，上午「糖鐵悠遊騎」，由導覽員引領民眾欣賞車站倉庫「樹屋」、五分鐵軌遺跡、甘蔗轉裝場遺跡、神社遺跡以及迷你蜂炮體驗。
下午場還有「竹埔農村優雅行」帶領民眾一同進入祕密景點竹埔社區，行經萬傳雅埔園、陶板詩詞小路、張聖宮與田都元帥府一百零八條好漢、龍舌蘭農場、忠想101等，最後體驗清涼爽口的古早味番茄梅汁DIY，走訪文學與景觀兼具的農村社區。
鹽水區公所表示，市長黃偉哲上任後建設鹽水月津港親水公園、汙水處理設施，辦理月津港燈節及鹽水蜂炮等文化活動，歡迎民眾來鹽水體驗深度文化之旅。
在10月2日鹽水區公所推出「鹽水街區老店散策」以及「單車慢遊月津港」，活動從即日起開始報名，更多資訊，請關注鹽水區公所臉書粉絲專頁公告。
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