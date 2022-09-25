快訊

豪雨特報擴及花蓮山區 宜蘭縣山區持續超大豪雨

獨／你出國他們好羨慕 疾管署全員禁出國到明年3月

超大豪雨狂轟宜蘭縣山區 專家分析異常降水現象原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後如何玩台南鹽水？ 在地達人及公所這樣推薦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疫情趨緩，國旅熱，台南市鹽水區公所社區營造計畫，推出4場次鹽水小旅行體驗，首發團「糖鐵悠遊騎」今上午啟程。圖／鹽水區公所提供
疫情趨緩，國旅熱，台南市鹽水區公所社區營造計畫，推出4場次鹽水小旅行體驗，首發團「糖鐵悠遊騎」今上午啟程。圖／鹽水區公所提供

疫情趨緩，國旅熱，台南市鹽水區公所社區營造計畫，推出4場次鹽水小旅行體驗，首發團「糖鐵悠遊騎」今上午啟程，鹽水區長陳文琪表示，試辦4條小旅行路線，要帶給遊客來鹽水不一樣玩法。

鹽水區公所說，這次社區營造計畫，彙整鹽水老店、糖業文化、南方社區及月津港自行車道相關資訊，製作導覽地圖，上午「糖鐵悠遊騎」，由導覽員引領民眾欣賞車站倉庫「樹屋」、五分鐵軌遺跡、甘蔗轉裝場遺跡、神社遺跡以及迷你蜂炮體驗。

下午場還有「竹埔農村優雅行」帶領民眾一同進入祕密景點竹埔社區，行經萬傳雅埔園、陶板詩詞小路、張聖宮與田都元帥府一百零八條好漢、龍舌蘭農場、忠想101等，最後體驗清涼爽口的古早味番茄梅汁DIY，走訪文學與景觀兼具的農村社區。

鹽水區公所表示，市長黃偉哲上任後建設鹽水月津港親水公園、汙水處理設施，辦理月津港燈節及鹽水蜂炮等文化活動，歡迎民眾來鹽水體驗深度文化之旅。

在10月2日鹽水區公所推出「鹽水街區老店散策」以及「單車慢遊月津港」，活動從即日起開始報名，更多資訊，請關注鹽水區公所臉書粉絲專頁公告。

疫情趨緩，國旅熱，台南市鹽水區公所社區營造計畫，推出4場次鹽水小旅行體驗，首發團「糖鐵悠遊騎」今上午啟程。圖／鹽水區公所提供
疫情趨緩，國旅熱，台南市鹽水區公所社區營造計畫，推出4場次鹽水小旅行體驗，首發團「糖鐵悠遊騎」今上午啟程。圖／鹽水區公所提供
疫情趨緩，國旅熱，台南市鹽水區公所社區營造計畫，推出4場次鹽水小旅行體驗，首發團「糖鐵悠遊騎」今上午啟程。圖／鹽水區公所提供
疫情趨緩，國旅熱，台南市鹽水區公所社區營造計畫，推出4場次鹽水小旅行體驗，首發團「糖鐵悠遊騎」今上午啟程。圖／鹽水區公所提供

月津港

延伸閱讀

男嬰保母家不明原因死亡 南市社會局回應

又來了！台南2區長被冒用開Line群組 累計已有10人

減脂達人洗腦高雄婦 超商店員不讓取貨她竟報警

2022 NISSAN小小汽車達人 服務廠工作體驗營報名開始

相關新聞

新營醫院北門分院修建今辦謝土法會 10月啟用

衛福部新營醫院北門分院轉型整修工程歷時2年完工，今舉行謝土普度祈福法會，預計10月啟用，未來將成為台南市第一座多層級連續...

疫後如何玩台南鹽水？ 在地達人及公所這樣推薦

疫情趨緩，國旅熱，台南市鹽水區公所社區營造計畫，推出4場次鹽水小旅行體驗，首發團「糖鐵悠遊騎」今上午啟程，鹽水區長陳文琪...

融合宗教與農產元素 南市水道博物館捻製文創茶飲

適逢原台南水道（山上花園水道博物館前身）成立百年，台南山上天后宮上午有場饒富在地元素製茶體驗；在主祀玉二聖母「監製」，原...

台南灣裡、喜樹低窪區逢大水必淹 停20抽水站將開工

台南市南區喜樹、灣裡聚落為易淹水區，市長黃偉哲上任後加強此區治水方針策略檢討及環境活化改造，其中，針對台86線分流箱涵出...

北港武術藝陣觀摩會將登場 國內武團齊聚朝天宮演出

為保存與傳承武術精神與傳統陣頭文化，雲林縣北港鎮德義堂龍鳳獅武術協會和雲林縣政府及北港鎮公所、北港朝天宮，於10月1日下...

千名破5萬歲長輩齊聚嘉義縣立體育館 舞力全開展活力

嘉義縣18鄉鎮市近千名長輩，今天齊聚於25日剛整建完工的嘉義縣立體育館，參與「嘉義縣111年度長青才藝與運動功夫展演觀摩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。