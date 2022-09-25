快訊

豪雨特報擴及花蓮山區 宜蘭縣山區持續超大豪雨

獨／你出國他們好羨慕 疾管署全員禁出國到明年3月

超大豪雨狂轟宜蘭縣山區 專家分析異常降水現象原因

台南西港香3武陣獲邀國慶演出 展現團結護鄉土

中央社／ 台南25日電

台南西港刈香3個傳統藝陣獲邀參加今年國慶大會表演，超過200名成員在鹿耳門天后宮廣場集訓已一個多月，盼透過武陣護庄、護國、護萬眾精神，發揚全民團結護鄉土理念。

此次獲邀的是國定民俗西港刈香的3隊武陣，包括七股樹子脚寶安宮代天府白鶴陣、西港烏竹林廣慈宮金獅陣、安南區溪南寮興安宮金獅陣，由於武陣通常各自表演，但這次為聯合演出，歷經近2個月的訓練磨合後，已展現十足默契，搭配鼓陣施令、高聲吶喊的演出場面相當震撼。

國慶籌備委員會秘書長陳宗彥今天前往鹿耳門天后宮訪視3陣頭聯合彩排操演情況，他接受媒體訪問表示，過去國慶遊行常見國軍樂儀隊、憲兵機車連等遊行展演，今年首次有民間陣頭參與，具有不一樣的意義。

陳宗彥說，國慶大會聯合武陣表演將由獅頭及白鶴領陣，進行「參拜大禮」、「金獅舞鶴」、「兵器匯演」、「龍捲穿心」及「雙十八卦」等段落，以武術搭配現場鑼鼓等樂器演奏，展現武陣團結護鄉精神。

陳宗彥表示，呼應今年國慶主題「守土衛國，你我同行」，特別將民防力量概念引進表演活動中，武陣過去為庄頭重要民防力量，也象徵各庄頭的團結，台灣民防概念從民俗文化傳統中就可看出守土衛國精神，希望在國慶日當天表演登場時，大家能多給台南這3個陣頭多一點掌聲，堅定守衛鄉土信心。

陳宗彥指出，今年國慶日是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來的第3次慶典活動，由於中央防疫指揮中心朝恢復正常生活方向調整，今年國慶典禮參與人數從上次的6000人調整到1萬人，但仍會落實各項防疫措施。

延伸閱讀

傳達「守土衛國」精神 台南武陣首度登國慶舞台

價值600元國慶紀念品首亮相 有限量MIT保溫杯、漁夫帽

國慶紀念品公布 慶籌會澄清「國旗沒消失」

陳時中被問倒 黃珊珊酸：他不知自己政策滿稀鬆平常的

相關新聞

新營醫院北門分院修建今辦謝土法會 10月啟用

衛福部新營醫院北門分院轉型整修工程歷時2年完工，今舉行謝土普度祈福法會，預計10月啟用，未來將成為台南市第一座多層級連續...

疫後如何玩台南鹽水？ 在地達人及公所這樣推薦

疫情趨緩，國旅熱，台南市鹽水區公所社區營造計畫，推出4場次鹽水小旅行體驗，首發團「糖鐵悠遊騎」今上午啟程，鹽水區長陳文琪...

融合宗教與農產元素 南市水道博物館捻製文創茶飲

適逢原台南水道（山上花園水道博物館前身）成立百年，台南山上天后宮上午有場饒富在地元素製茶體驗；在主祀玉二聖母「監製」，原...

台南灣裡、喜樹低窪區逢大水必淹 停20抽水站將開工

台南市南區喜樹、灣裡聚落為易淹水區，市長黃偉哲上任後加強此區治水方針策略檢討及環境活化改造，其中，針對台86線分流箱涵出...

北港武術藝陣觀摩會將登場 國內武團齊聚朝天宮演出

為保存與傳承武術精神與傳統陣頭文化，雲林縣北港鎮德義堂龍鳳獅武術協會和雲林縣政府及北港鎮公所、北港朝天宮，於10月1日下...

千名破5萬歲長輩齊聚嘉義縣立體育館 舞力全開展活力

嘉義縣18鄉鎮市近千名長輩，今天齊聚於25日剛整建完工的嘉義縣立體育館，參與「嘉義縣111年度長青才藝與運動功夫展演觀摩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。