台南西港香3武陣獲邀國慶演出 展現團結護鄉土

台南西港刈香3個傳統藝陣獲邀參加今年國慶大會表演，超過200名成員在鹿耳門天后宮廣場集訓已一個多月，盼透過武陣護庄、護國、護萬眾精神，發揚全民團結護鄉土理念。

此次獲邀的是國定民俗西港刈香的3隊武陣，包括七股樹子脚寶安宮代天府白鶴陣、西港烏竹林廣慈宮金獅陣、安南區溪南寮興安宮金獅陣，由於武陣通常各自表演，但這次為聯合演出，歷經近2個月的訓練磨合後，已展現十足默契，搭配鼓陣施令、高聲吶喊的演出場面相當震撼。

國慶籌備委員會秘書長陳宗彥今天前往鹿耳門天后宮訪視3陣頭聯合彩排操演情況，他接受媒體訪問表示，過去國慶遊行常見國軍樂儀隊、憲兵機車連等遊行展演，今年首次有民間陣頭參與，具有不一樣的意義。

陳宗彥說，國慶大會聯合武陣表演將由獅頭及白鶴領陣，進行「參拜大禮」、「金獅舞鶴」、「兵器匯演」、「龍捲穿心」及「雙十八卦」等段落，以武術搭配現場鑼鼓等樂器演奏，展現武陣團結護鄉精神。

陳宗彥表示，呼應今年國慶主題「守土衛國，你我同行」，特別將民防力量概念引進表演活動中，武陣過去為庄頭重要民防力量，也象徵各庄頭的團結，台灣民防概念從民俗文化傳統中就可看出守土衛國精神，希望在國慶日當天表演登場時，大家能多給台南這3個陣頭多一點掌聲，堅定守衛鄉土信心。

陳宗彥指出，今年國慶日是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來的第3次慶典活動，由於中央防疫指揮中心朝恢復正常生活方向調整，今年國慶典禮參與人數從上次的6000人調整到1萬人，但仍會落實各項防疫措施。