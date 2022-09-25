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融合宗教與農產元素 南市水道博物館捻製文創茶飲

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
融合宗教與農產元素， 南市水道花園博物館捻製文創茶飲。記者謝進盛／攝影
融合宗教與農產元素， 南市水道花園博物館捻製文創茶飲。記者謝進盛／攝影

適逢原台南水道（山上花園水道博物館前身）成立百年，台南山上天后宮上午有場饒富在地元素製茶體驗；在主祀玉二聖母「監製」，原台南水道昔日老員工與耆老在茶師傅指導下，捻製「百年水道旺來茶」，若外界反應不錯，未來還打算對外推廣，成為水道博物館專屬文創茶品。

台南水道1922年完工啟用，歷經荒廢、整修後，2019年整修後重新對外開放變身為山上花園水道博物館；為紀念邁入百年慶，台南市政府文化局今在當年水源地-地方信仰中心天后宮前，由玉二聖母「監製」，邀請曾經在水道服務老員工及社區耆老，手工捻製茶青後，再以在地鳳梨一起焙製百年紀念茶，立委郭國文、文化局長葉澤山、自來水公司六區前處長盧烽銘等人也與會，今上午共完成30杯，若評估外界反應佳，文化局不排除推廣。

葉澤山指出，當年水道運作不少在地人才共同努力，這些都是最珍貴人文資產，文化局這幾年爬梳相關資訊，在自來水公司以及成大謝仕淵老師團隊協助，已找出多位當年服務在水道工作人員且完成訪談紀錄。

立委郭國文也爭取2千多萬元投入水道館百年慶典，上午與盧烽銘等人，在台南知名的奉茶茶行負責人葉東泰教導學習製茶，眾人手捻茶葉用力搓捻，直呼過程真的不簡單。他說，透過在廟口製茶活動，除有文化傳承以及社區參與，還融入山上特產鳳梨韻味的水道茶，加上聖母加持，相信可成為百年活動最佳代言商品，甚至可以成為山上區特產。

88歲吳鴻麒是在水道服務最年長的退休員工，曾在唧筒室及快濾筒室服務，對園區運作如數家珍，回想當年只有工作人員進出，相對偏僻的園區，如今已變成熱門景點，直呼真是不可思議。

山上里76歲婦人曾秋香的公公及大伯都曾是水道館的員工，88歲吳子中數月前也捐贈水道館舊馬桶給館方，上午也受邀。

山上天后宮主委蕭明賢指出，在水道百年的歷史時刻，在聖母「監製」百年水道紀念茶，別具意義。

立委郭國文說，在廟口製茶活動，除有文化傳承以及社區參與，更具意義。記者謝進盛／攝影
立委郭國文說，在廟口製茶活動，除有文化傳承以及社區參與，更具意義。記者謝進盛／攝影
融合宗教與農產元素， 南市水道花園博物館捻製文創茶飲。記者謝進盛／攝影
融合宗教與農產元素， 南市水道花園博物館捻製文創茶飲。記者謝進盛／攝影
融合宗教與農產元素， 南市水道花園博物館捻製文創茶飲。記者謝進盛／攝影
融合宗教與農產元素， 南市水道花園博物館捻製文創茶飲。記者謝進盛／攝影
台南山上水道花園博物館館長黃文鍠談及發想原委。記者謝進盛／攝影
台南山上水道花園博物館館長黃文鍠談及發想原委。記者謝進盛／攝影
融合宗教與農產元素， 南市水道花園博物館捻製文創茶飲。記者謝進盛／攝影
融合宗教與農產元素， 南市水道花園博物館捻製文創茶飲。記者謝進盛／攝影

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