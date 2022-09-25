北港武術藝陣觀摩會將登場 國內武團齊聚朝天宮演出

為保存與傳承武術精神與傳統陣頭文化，雲林縣北港鎮德義堂龍鳳獅武術協會和雲林縣政府及北港鎮公所、北港朝天宮，於10月1日下午1時30分起在北港朝天宮廟前廣場舉辦「全國武術藝陣觀摩大會」，來自全國武團齊聚廟埕演出各式各樣的龍鳳獅陣、達摩太祖拳等武術，邀請把握機會到北港觀賞百年藝陣。

德義堂龍鳳獅武術協會理事長許明松表示，因疫情停辦2年，今年開辦第三屆百年藝陣觀摩，邀集全國各地18個武團藝陣參加，透過各武團獅陣的表演，不僅可了解百年歷史的北港龍鳳獅武術精妙，更可欣賞到各地不同的傳統陣頭文化特色，以及不同的藝陣風情，透過記錄與表演，傳承技藝與永續發展，推廣北港迓媽祖具百年歷史的陣頭文化。

今天記者會北港百年德義堂出動「鐵獅陣」演出傳統舞獅，許昌明指出，德議堂這頭特製的鐵獅已有60年以上歷史，見證台灣廟會獅陣文化的演進，獅頭以鐵鑄成，雙眼夜間發亮，可說是早年最先進的舞獅。

此外本身也是武師的北港鎮公所秘書楊敏傑，不僅親自表演精湛武藝，更邀請雲林最具規模的四湖鄉順武堂武館，多位精練的武師演出宋江陣武術，刀棍齊飛，武者騰空揮劍，耍大刀的武師更來一記關公倒拖刀，精彩無比。北港南陽國小的武團，多位小武者也擺開陣式，虎鶴雙形，拳式套路精準，贏得滿堂彩。

教練溫永慶指出，為傳承技藝，除校園推廣武術，今年更深入社區教導一群愛好打鼓的婆婆媽媽組成「口湖戰鼓美少女」，戰鼓不好打，但這群媽媽認真學習，使不好學的鼓陣也打得氣勢如虹。