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千名破5萬歲長輩齊聚嘉義縣立體育館 舞力全開展活力

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁與全縣900多名長輩，齊聚嘉義縣立體育館運動，展現不老孩童活力。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁與全縣900多名長輩，齊聚嘉義縣立體育館運動，展現不老孩童活力。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣18鄉鎮市近千名長輩，今天齊聚於25日剛整建完工的嘉義縣立體育館，參與「嘉義縣111年度長青才藝與運動功夫展演觀摩會」；嘉義縣長翁章梁表示，營養、運動、學習與行動，是長輩健康最重要的4件事。

來自18鄉鎮市長的青學苑千歲團成員齊聚一堂，縣長翁章梁與900多名長輩，以精準運動體驗揭起序幕，並跟著台上老師帶動跳，近千名加起來破5萬歲的老長輩們，ㄧ同於縣立體育館內，展現「不老孩童」的朝氣精神與活力。

翁章梁指出，嘉義縣截至今年8月，老人有10萬5037人，老人人口比例21.46%，18個鄉鎮市之中，有13個鄉鎮已突破20%，嘉義縣已開設221個C級巷弄長照站，加上長青活力站、老人食堂、社區照顧關懷據點等，全縣老人照顧據點已達村里涵蓋率67.23%，讓長輩在自己最熟悉的地方得到妥適、便利的照顧服務，除提高社會參與外，還能預防延緩失能。

今天參演長輩，最高齡為87歲布袋鎮長壽會的李曾茫，她說，人老了，身體動作越來越緩慢，今天雖然沒上場跳舞，但跟著大家一起來參與，內心也是很滿足，加減再台下跳，做運動顧健康。

布袋鎮老人會土風舞班長黃冠婷，今天帶領23名長輩到場參演，她表示，隊中最年長的80歲阿嬤王美容，是最認真學習的學生，已跳3年土風舞了；王美容說，昨天手臂打針痠痛，擔心手舉不起來，動作沒到位，會很拍謝，也說，藉由記舞蹈動作，能增強記憶力，才不會太快退化。

翁章梁說，為了讓長輩強肌健骨存老本，縣府2021年起推年「嘉義縣精準功能性運動」，縣府培訓54名精準運動指導員到社區帶領長輩運動，今年已有100個社區據點提出申辦，透過指導員的關懷、觀察與體驗心得，長輩可以獲得強化肌肉適能、避免肌少症的鍛鍊秘訣，開啟嘉義縣成功活躍老化新里程。

社會局長張翠瑤表示，為感謝長輩們長期以來對這塊土地的奉獻及傳承，於本月26日起至30日，縣府員工親自到各村里發放敬老重陽禮金，另有部分長輩用匯款發放方式，將於重陽節前完成匯入禮金，以「重陽敬老369」，祝福長輩長壽久久久。

嘉義縣18鄉鎮市900多名長輩，加起來破5萬歲，共齊聚嘉義縣立體育館，展現不老孩童活力。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣18鄉鎮市900多名長輩，加起來破5萬歲，共齊聚嘉義縣立體育館，展現不老孩童活力。記者呂慧瑜／攝影
參演長輩最高齡為87歲布袋鎮長壽會阿嬤李曾茫說，能著大家一起來參與，內心很滿足。記者呂慧瑜／攝影
參演長輩最高齡為87歲布袋鎮長壽會阿嬤李曾茫說，能著大家一起來參與，內心很滿足。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣布袋鎮老人會土風舞班長黃冠婷（右2）帶領23名長輩到場參演，她說，最年長的80歲阿嬤王美容（左2）是最認真學習的學生。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣布袋鎮老人會土風舞班長黃冠婷（右2）帶領23名長輩到場參演，她說，最年長的80歲阿嬤王美容（左2）是最認真學習的學生。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣18鄉鎮市900多名長輩，加起來破5萬歲，共齊聚嘉義縣立體育館，展現不老孩童活力。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣18鄉鎮市900多名長輩，加起來破5萬歲，共齊聚嘉義縣立體育館，展現不老孩童活力。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣18鄉鎮市900多名長輩，加起來破5萬歲，共齊聚嘉義縣立體育館，展現不老孩童活力。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣18鄉鎮市900多名長輩，加起來破5萬歲，共齊聚嘉義縣立體育館，展現不老孩童活力。記者呂慧瑜／攝影

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