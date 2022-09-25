文化公園挨批「變相紅包場」 租借機制曝 嘉義市府：加強管理
嘉義市文化公園為全市最熱門表演場地，常挨批噪音。近期民眾投訴，假日已變成被歌友會霸占的變相紅包場，還疑有「申請黃牛」把持，轉賣申請街頭藝人位置權利。對此，市府表示，將安排管理員巡查場地使用情形，也會稽查噪音，針對周六、周日場地申請的方式，擬重新研議。
市府建設處說，文化公園的「文化路接近民族路廣場」、中間「諸羅印象廣場」2個點，每周三、周四、周五，專屬於街頭藝人登記申請，一律採線上申請，前1個月起登記、辦理抽籤。考量近年來街頭藝人人數大幅成長，登記數上限從50組提高至100組。
至於周六、周日，文化公園沿民族路側邊，共3處場地，市府本身舉辦的政令宣導活動有場地優先權，此外就開放一般場地租借，包含個人、團體及政府機關單位，1個月前凌晨12點起網路系統開放登記，先登記就先有使用權。
不過有民眾投訴本報指出，文化公園已變成被歌友會霸占的變相紅包場，噪音問題讓周邊居民苦不堪言，樂團的音響音量放到無限大，居民屢向市府反映都沒用，且疑似被一些申請黃牛把持，轉賣申請街頭藝人位置權利，讓有水準的街頭藝人無法來擺攤唱歌。
也有網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼文，指真正有才華、有街頭藝人牌照者，假日都申請不到文化路與民族路口的場地，「有些人專門在占抽籤位子轉賣場地」。
建設處說，會安排管理員巡查場地租借使用情形，確認是否在規定地點表演、是否在規定時間前結束等，噪音問題則配合環保局稽查，並派人宣導注意音量。若有勸導不聽的街頭藝人，回歸文化局的獎懲機制，可暫停展演等。
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