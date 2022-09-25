影／斥資逾1.7億 台南新市幼兒園今動土 2024年完工

因應南科周遭區域年輕人口激增，台南市政府今在新市消防隊南側文教用地辦理新市幼兒園校舍動土儀式，總經費逾1億7000多萬元，預計2024年完工，將打造更優質托育環境。

新市幼兒園園舍工程預計興建地上3層樓，總面積為4123平方公尺，總經費1億7700餘萬元，教育部補助90%，市府自籌10%，包括室內活動室盥洗、辦公室、健康中心、圖書室、廚房、電梯等可提供12班級、318名幼童就讀，除優先招收法定須協助學童外，也對外開放且無學區限制。

上午動土儀式邀請市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、新市區長譚乃澄、市議員林志展、陳碧玉、李偉智、林志聰及多名里長與會，動土前由黃偉哲帶領與會者上香祈福，過程簡單隆重。

黃偉哲說，教育是最值得投預計興建的希望工程，新市幼兒園完工後，可提供更完善2至5歲幼兒照顧與學習。在市府團隊努力下，2021至2024年共獲教育部核定19.5億元經費，其中市府自籌2億元，將陸續修建21所公共化幼兒園。

鄭新輝說，南市自2020年以來，已增設公幼和非營利幼兒園120班，到2024年還會再增加127班，合計共247班，其中2歲業增加76班，若增加準公共幼兒園，全市2至5歲廣義故公共化平價幼兒園比率，將由108年度的25%大幅提升到86.2%，即86%年輕家長第一胎每月負擔不會超過3000元，可大幅減輕育兒負擔。