這些人瑞過得好幸福 翁章梁探訪贈重陽禮金

10月4日重陽節，嘉義縣長翁章梁下午提前走訪逾百人瑞布袋鎮張蔡阿香，以及今年滿百歲的義竹鄉陳蔡專家，致贈縣府9千元重陽禮金，頒贈衛福部及總統府金鎖片各1面，陳蔡專屆滿百歲另獲頒總統府敬老狀1份，場面熱鬧溫馨。

張蔡阿香育有4子4女，住布袋鎮岑海里漁村裡，守護家庭及子女，隨子女各自成家立業，獨自居住純樸鄉村，她常在屋簷下乘涼，因個性隨和樂於與人互動交談，每當有訪客或親友來訪時，總會精神奕奕地打招呼。

張蔡阿香長壽養生之道就是每天早起，平常飲食不挑嘴，縱使現在行動不如以往方便，每天仍堅持在看護陪伴攙扶下，順著屋簷牆壁活動筋骨及散步，與縣長互動反應很快，逗得大家笑哈哈。

陳蔡專育有1子8女，丈夫49歲因病不幸往生，她不畏艱難，靠著務農含辛茹苦將9名子女拉拔教養長大，子孫們在薰陶教育之下，各自在社會上有良好表現，為鄰里推崇，104年榮獲義竹鄉公所自強母親表揚。

陳蔡專和次子同住，身體硬朗耳聰目明，生活起居皆能自理不假他人之手，更可以教導家中照顧媳婦的外籍移工備餐，她長壽的秘訣就是「簡單」，正常吃三餐從不挑食，每日早睡早起，保持早晨規律散步運動的習慣。