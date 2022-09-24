這群命運鬥士的愛與奮鬥故事 全寫在雲林「慈愛獎」

身心障礙家庭不向命運低頭，這股溫暖力量、慈愛光芒融化在雲林『慈愛獎』的故事裡，獎牌裡寫滿這群命運鬥士的血淚篇章，每位家人用愛陪伴，身心障礙者活出生命動力，一場小小的表揚會，輪椅上簡短的感謝詞卻感動了無數來賓，溫暖了生命能量。

雲林縣復健青年協進會理事長劉長庚表示，一群在角落默默為家庭奮鬥付出的身心障礙者，背後都有一段感人的故事，由雲林縣府以公益彩券營餘分配款委託該協進會舉辦的「慈愛獎」，今年有10人受獎，每個家庭分享子女孝行和身心障礙者奮鬥故事，賺人熱淚，期待慈愛光芒勵更多身心障礙勇往直前。

協進會總幹事林金順也說，105年起縣府以公益彩券盈餘分配款支持開辦慈愛獎，每年由身心障礙社團、社工推薦核定10人受獎，來自最底層、最深入的照顧心聲，並將他們艱辛的奮鬥故事拍成短片，與人分享。

褒忠鄉曾清鉸天生小兒麻痺，求學過程倍加艱辛，若讀到虎尾高中，為了家計到夜市當學徒修理鐘表，度無數甘苦寒暑；與越南籍妻子結婚養育2名兒子；為讓妻兒過好日子，他益加勤奮，如今一家幸福，為自己人生開啟另一扇窗。

張女士30多年前與先生結婚，後生下兩個女兒；因生產不順，一名女兒出生因腦缺氧造成腦性麻痺，張女士萬分自責；後來慢慢調整心情，開始帶著女兒四處求醫並天天幫女兒復健，用愛伴女兒成長；尤其求學過程，為幫助多重障礙的女兒學習，她付出更多心力，如今女兒完成學業並在一家腫瘤醫學中心擔任行政職，能自己騎三輪機車上下班，自己養活自己；苦中得樂更甘甜，張媽媽用愛陪伴女兒走出陽光。

莿桐鄉鄭小娟從小侍親至孝，媽媽是印尼籍，父親忽然病逝家逢變故，母親為家計打工，5年前重病，就讀高三只剩一個月畢業的小娟毅然放棄自己求學夢想，專心照護媽媽，讓哥哥無後顧之憂工作持家，她說，書有機會可以再讀，此時選擇照顧媽媽更重要，她不後悔只感幸福。

口湖鄉鄭慶隆從小雙腿殘疾，靠堅強毅力，成為國內坐輪椅養蚵、養文蛤的第1人，靠著雙手把每一串蚵養得比別人肥又美，「慶隆ㄟ蚵仔尚介讚」在養殖界闖出一片天，如今子女都就讀國立大學，他今天受獎特別感謝每天辛勞陪伴他工作的越籍愛妻，和他攜手共創美滿的家。