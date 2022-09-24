緬懷文夏 再見阿文哥紀念音樂會台南開唱

「黃昏的故鄉」、「媽媽請你也保重」等一首首耳熟能詳的老歌，今天在台南新營文化中心開唱，被眾多歌手及樂團傳唱，以紀念4月辭世的「國寶歌王」文夏，緬懷往日時光。

「再見阿文哥-文夏紀念音樂會」今天在台南新營文化中心開唱，9月9日開放索票免費進場，許多未成功索票的歌迷，則在場耐心等待候補席位，讓人感受到文夏的魅力。

台南市長黃偉哲也出席文夏紀念音樂會，更向文夏的太太文香致意，且感謝文夏昔日資深藝人好友們齊聚一堂，透過動人歌聲共同緬懷國寶歌王，細細品味文夏經典作品及帶給台灣人集體美好回憶。

台南市政府發布新聞稿指出，紀念音樂會不僅傳唱文夏經典歌曲，現場更精選播放文夏主演電影「再見台北」片段，電影畫面中可看到文夏年輕時秀氣模樣與精湛演技；另還有台南鹽水永成戲院「寶島歌人會」中、文夏最後一次正式登台演唱的畫面。

今天的紀念音樂會，由文香四姊妹、紀露霞、劉福助、李靜美、董事長樂團、謝銘祐與麵包車樂團等，同台演唱文夏傳唱一甲子的經典歌曲，曲目包含「漂浪之女」、「黃昏的故鄉」、「媽媽請妳也保重」，共同紀念一代台語歌壇傳奇。

此外，「公視台語台」頻道明天下午5時將首播台南市政府文化局製作拍攝的「台南流行音樂地圖－阿爸的歌本」完整版，紀錄片從永成戲院的寶島歌人會-文夏登台出發，一路途經台南公會堂、寶美樓、許石音樂圖書館、安平運河、吳晉淮音樂紀念館等地。

紀錄片內容述說著台南的音樂故事及許石、吳晉淮、郭一男等台南重要音樂人的事蹟，也透過場景讓人更了解台南的台語流行音樂史。

文夏1928年生於台南，本名王瑞河，筆名愁人，2012年獲金曲獎特別貢獻獎，一生出過近百張唱片，錄製約1200首台語歌曲，開過上萬場演唱會，同時是戒嚴時代被禁歌曲的紀錄保持人；文夏的音樂人生，幾乎等同於台語歌壇全盛時期，也是台灣人對40年代至60年代台語歌時代的集體記憶。

文夏高中時創作的第1首歌「飄浪之女」，及之後填詞的「黃昏的故鄉」、「媽媽請妳也保重」等流行歌曲，傳唱無數；文夏更組成台灣第一個流行樂團，與文香、文鳳、文雀、文鶯的四姊妹合唱團，四處巡迴登台演唱，轟動全台。