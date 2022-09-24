濁水溪河床驚現療癒美景 「白色浪花」風中搖曳網熱議

雲林縣濁水溪沿岸長年飽受揚塵之苦，經中央、地方政府投入水綠覆蓋等諸多方法防治，立法委員劉建國也首度曝光河床美照，現在上頭已滿布甜根子草，夕陽餘暉相映一片白黃，微風徐徐宛如浪花般搖曳，景致頗有意境，逾千人按讚回應。

劉建國說，2017年10月他在立法院二度向時任行政院長賴清德反映濁水溪揚塵問題，賴清德當時也數度至濁水溪現勘，後指示跨部會成立治理平台，一路至今，防治工程從未間斷。

劉建國說，近年中央挹注約21億元進行防治，揚塵事件日從2017年59次、2018年50次、2019年29次、2020年9次，至去年降至6次，今年到目前為止僅1次，已大幅改善。

劉建國也在臉書上發文，貼上濁水溪河床滿片甜根子草美照，展現綠覆蓋成果，他說，現在河床少了漫天揚塵，卻多了療癒植栽，加上水覆蓋及上游相關設施整建，多種工法齊下，整體達到抑制功效。