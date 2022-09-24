雲林這對「鑽石夫妻」不簡單 低調做善事還無償供地

雲林縣政府今天表揚全縣21對「鑽石夫妻」、19名模範老人。無償提供私有地作為草嶺消防小隊的地主劉郭合，今與夫婿劉永利接受縣長張麗善贈獎；兩人從赤貧家庭相互扶持，共創永利飯店，發展草嶺地區觀光，也時常協助社區事務、自載砂石修補道路等，和藹、無私的處事態度，廣受社會讚許。

家住古坑草嶺山區的劉永利、劉郭合，結褵62年，育有4名子女，歷經長年交通不便、資源缺乏的窘境，努力扛起一家6口生活，直到草嶺變成風景區，湧現觀光客，生活才逐漸改善。

劉永利、劉郭合胼手胝足創辦飯店，認真經營累積好口碑，也相當樂善好施，捐款蓋廟等公益從不缺席；張麗善說，草嶺地區長期醫療及救災資源不足，雲林縣消防局尋覓地點設立小隊多時，前年獲劉家無償供地，廣達40坪作為消防車停車空間，協助完成隊部配置，順利執行救災、救護及救難工作。

張麗善也一一頒獎予模範老人，並向得主表達感謝心意。台西鄉得主林欽服一生作育英才，曾獲全國優良教師，退休後以幫助清寒學童、推廣老人活動為志業，是現任雲林縣老人會理事長，也曾獲頒全國模範老人，堪稱長者模範。