南市首屆幼兒運動會沒冷場 遊戲器材讓小朋友帶回家

台南市首屆幼兒運動會今在永華市政中心西側廣場登場，市長黃偉哲發送小餅乾給小朋友，希望大家享受運動的樂趣也玩得開心。現場親子扭扭腰、動動身體，一起度過歡樂的時光。

黃偉哲表示，台南市舉辦很多親子活動，但幼兒運動會是第一次，今天有非常多的大小朋友，不管是來放電，還是要來放鬆，都歡迎大家來這個漂亮的草皮，快快樂樂度過快樂周末。

為使家長與幼兒有更多參與體育活動及親子互動的機會，首次辦理幼兒運動會，共有54隊幼兒園報名參加，幼兒運動會以親子趣味運動遊戲為主軸，活動以親子大會操及大會舞拉開序幕，共安排限時專送、雲霄飛車、普悠瑪號、大力水手、動物賽跑及會飛的盤子等6項趣味運動遊戲。活動沒有勝負的壓力，讓幼兒及家長藉由趣味運動盡情互動，親子雙方互助完成運動遊戲，享受溫馨歡樂的親子時光，增進親子間情感交流。

今日共有2000多名家長及幼兒一起體驗幼兒律動、親子團康及體能遊戲。體育局長陳良乾表示，完成親子團康遊戲及趣味體能遊戲後，每名幼兒皆可得到完賽獎牌，使用的遊戲器材包含泡泡球及飛盤也開放讓幼兒帶回家，繼續與家人一起運動同樂。