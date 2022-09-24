虎尾「糖廠媽」將環島遶境 出巡全國16座糖廠祈福

雲林縣虎尾鎮福安宮供奉「糖廠媽」，預定今年10月14日起駕展開15天的「祈行千里、賜福寶島、三載圓科」環島遶境，並巡訪全國16座糖廠及各大宮廟今天福安宮舉行「雲林山海先起炮」單車隊百里祈行，為媽祖環島暖身，祈求平安。

「雲林山海先起炮」百里祈行，今天上午由福安宮建廟主委王明崑、主委黃國書、雲邑百二庄老大媽會創會理事長林煜喆、虎尾鎮長丁學忠等人率隊，從福安宮起炮出發經崙背奉天宮、麥寮拱範宮、馬光順安宮、斗南順安宮、斗六北極殿、林內開復廟、莿桐天瑤宮再返回虎尾福安宮，環行雲林山海百里路程，為10月環島熱身。

廟方主委黃國書指出，糖廠媽祖千里環島，預定今年10月14日清晨5時45分起駕，巡訪分布全台的16座糖廠，盡管目前全國只剩下虎尾、善化兩座糖廠還在運轉產糖，其餘多半已轉型，但「糖廠媽」每年還是前往遶境祈福。

除遶行各糖廠，今年鹿港新祖宮、白沙屯拱天宮、台灣護聖宮、大有慈賢宮、王功福海宮、溪湖福安宮、西螺廣福宮、社口福天宮、吳厝朝興宮、朴子配天宮、屏東天后宮、麥寮拱範宮、雲邑百二庄老大媽會等宮廟也共同參與盛會，完成環島全台壯舉。

福安宮建廟主委王明崑指出，福安宮1955年間，由彰化鹿港新祖宮分靈媽祖供奉，每年農曆3月舉辦「百里行腳」徒步返回鹿港進香，為地方宗教界盛事，福安宮位於虎尾糖廠旁，香火鼎盛，長期下來信徒稱為「糖廠媽」，每年虎尾糖廠開工製糖，都會迎請「糖廠媽」進廠賜福，祈求製糖平安順利，成為國內產業獨特的宗教儀式。