台南歸仁區公所號召業者 支持避難收容與救災民生物資
台南市歸仁區公所號召多家業者發揮企業社會責任，參與公所「避難收容暨救災民生物資籌備購置暨」計畫，昨天簽訂供應契約，呼籲民間一同加入災害防救體系，災害來臨時減少民眾傷害。
區公所表示，除了邀請「施家班餐飲」、「佳祥宴席」、「阿俊宴席」、「仁傑餐飲」、「蘇家宴席」和「烤虫市院燒肉便當」等6家熟食餐飲業者，事故來臨時優先提供受災民眾三餐溫飽；另與業者「明新食品」、「新寶島運動廣場」、「三立貨櫃」和「慈愛動物醫院」洽談簽訂支援合約，滿足災民麵包、點心等不同時段飲食需求，補足室外收容搭設帳篷和流動浴廁等住宿需求，甚至包含受災戶寵物暫時寄宿安置、糧食物資及醫療診治等特殊需求，讓民眾和家中寵物在災害期間能獲得妥善照顧。
區長魏文貴表示，近年暴雨、颱風、地震等天災地變時有所聞，尤其這陣子花東地區發生全台有感強震，公部門除了平時加強宣導各項防災資訊外，也應備妥災害防救應變機制，做好相關整備工作，擴充避難收容處所收容能量及強化災時物資緊急調度供應效能。
魏文貴表示，事前有更周延的防災準備和規畫，災害發生時才能將受損程度減至最低，期許未來有更多企業加入防災團隊，公私協力共同守護居民健康安全。災防觀念應從小扎根，公所透過各種場合辦理宣導演練活動，預告將於10月8日在歸南北極殿廟埕辦理「玄天守護．歸仁平安」親子抗震防火一系列災害防救闖關活動，邀請大小朋友共同體驗及參與，提升全民防災意識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言