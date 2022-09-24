台南歸仁區公所號召業者 支持避難收容與救災民生物資

台南市歸仁區公所號召多家業者發揮企業社會責任，參與公所「避難收容暨救災民生物資籌備購置暨」計畫，昨天簽訂供應契約，呼籲民間一同加入災害防救體系，災害來臨時減少民眾傷害。

區公所表示，除了邀請「施家班餐飲」、「佳祥宴席」、「阿俊宴席」、「仁傑餐飲」、「蘇家宴席」和「烤虫市院燒肉便當」等6家熟食餐飲業者，事故來臨時優先提供受災民眾三餐溫飽；另與業者「明新食品」、「新寶島運動廣場」、「三立貨櫃」和「慈愛動物醫院」洽談簽訂支援合約，滿足災民麵包、點心等不同時段飲食需求，補足室外收容搭設帳篷和流動浴廁等住宿需求，甚至包含受災戶寵物暫時寄宿安置、糧食物資及醫療診治等特殊需求，讓民眾和家中寵物在災害期間能獲得妥善照顧。

區長魏文貴表示，近年暴雨、颱風、地震等天災地變時有所聞，尤其這陣子花東地區發生全台有感強震，公部門除了平時加強宣導各項防災資訊外，也應備妥災害防救應變機制，做好相關整備工作，擴充避難收容處所收容能量及強化災時物資緊急調度供應效能。