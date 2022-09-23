「魔法阿媽」要來雲林了 12月10日限定登台
雲林科技大學最新落成的國家級專業表演場館「雲泰表演廳」，斥資3億元打造，由知名演員郎祖筠領軍的春河劇團也將在12月10日下午2點半演出「魔法阿媽」，售票訊息近期公告，民眾可至雲泰表演廳官網或春河劇團官方臉書搜尋。
校長楊能舒說，雲泰表演廳原是禮堂，經座椅、燈光、音響等設施設備裡外大翻修，水準扶搖直上國家級，感謝豐泰文教基金會挹注經費，期許這座表演廳成為雲林地區藝術文化中心，希望國內各大劇團、樂團等未來都能到此演出。
豐泰文教基金會執行長陳雯婷說，此次與雲科大一起整修雲泰表演廳，升級到有1400個座位，盼藉這座大型室內表演聽，引進更多類型表演團隊，提升雲林藝文氣息。
雲泰表演聽11月推出一系列活動，「魔法阿媽」12月10日登場。郎祖筠說，這部劇改編自同名經典動畫，刻畫母女、祖孫間的情感關係，經典台詞「我要把你阿媽賣掉」是許多人童年的代表記憶，逗趣溫馨，適合全齡觀眾進場觀賞。
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