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台南新市毛豆節10月1日登場 品嘗創意新風味

中央社／ 台南23日電

台南市長黃偉哲今天出席台南毛豆新品發表，動手做毛豆春捲，並宣布今年新市區毛豆節將於10月1日登場。

2022產業文化暨毛豆新品發表會今天在台南市新市區農會舉行，透過主廚上菜秀展示毛豆新品，同時準備各種毛豆商品及禮盒，提供多樣毛豆及國產豬肉風味餐創意料理。

黃偉哲在場做毛豆春捲，品嘗毛豆蒜味香腸，他表示，新市毛豆是台南主力產品之一，毛豆營養健康美味沒有負擔，富含蛋白質，歡迎各地遊客參加10月1日毛豆節。

台南市政府發布新聞稿指出，新市區農會和黑橋牌企業股份有限公司2019年起合作，以優質國產毛豆與國產豬肉結合推出「毛豆香腸」，之後更聯名推出「蒜味毛豆香腸」，提供多種口味選擇。

新市區毛豆節邁入第14年，預定10月1日下午5時30分在新市區三舍保濟殿登場，主題是「毛豆新風味，青春好滋味」，以日式懷舊風格為活動發想，包括毛豆寶寶表演、食農教育、DIY活動及青農市集等。

毛豆產季分春秋二季，台南毛豆種植面積約88公頃，總產量525公噸，以往多作為下酒菜或零嘴，經新市區農會多年研發，從毛豆莢、拌麵、香鬆、香腸、香酥到冰淇淋等都可品嘗得到。

台南市長 農會 黃偉哲

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