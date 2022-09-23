台南大型建案損及鄰屋40戶透天厝 地震頻傳住戶心驚

台南市議員黃麗招今天在議會質詢時表示，某大型建設公司在安南區興建案場，卻讓鄰近40戶透天住屋建築梁柱與牆壁龜裂、漏水。因建商與住戶協商一直沒結論，市議員黃麗招23日質詢時，質疑建屋損鄰，公權力在哪？市府工務局長蘇金安強調，會扣發建商使用執照，俟建商與住戶協商賠償結果後才會發放。

黃麗招表示，這家建設公司的規模非常大，該公司在安南區這一場建屋，損及鄰近建屋非常嚴重，不僅屋內梁柱有裂縫，牆壁甚至滲水，連騎樓也位移龜裂，底下有掏空之疑，建商雖然有進行補土及灌漿，後續卻停頓下來，讓住戶非常擔心。尤其最近地震頻繁，住戶擔心房屋會因此塌陷，她問工務局有何對策？蘇金安說，先扣該建案的使用執照，俟建商與住戶的賠償有結果才會發放。

黃麗招議員質疑讓建商繼續施工，只扣發未來的使用執照，這動作會不太慢？蘇金安說，損鄰糾紛有機制，台南市還有自治條例可列管，建商可以先行與住戶協商，也可透過區公所的調解委員會進行，至於賠償金額，可委託技師公會鑑定，若談不攏，工務局還有建築爭議評鑑委員會可鑑定建商應該賠償多少錢。

工務局說，本案相關受損戶已由代表戶收集相關資料，今年9月22日親自送件請工務局處理，該局立即通知起、承、監造人，查明有無危害公共安全，後續將依照台南市建築爭議事件處理及評審自治條例辦理。目前已請營造廠陸續與受損戶溝通協調，並協助先行處理造成不便，以及有立即危險的損壞部分。