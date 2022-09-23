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台南大型建案損及鄰屋40戶透天厝 地震頻傳住戶心驚

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員黃麗招今天在議會質詢時指某大型建設公司在安南區興建案場，卻讓鄰近40戶透天住屋受損。記者吳淑玲／攝影
台南市議員黃麗招今天在議會質詢時指某大型建設公司在安南區興建案場，卻讓鄰近40戶透天住屋受損。記者吳淑玲／攝影

台南議員黃麗招今天在議會質詢時表示，某大型建設公司在安南區興建案場，卻讓鄰近40戶透天住屋建築梁柱與牆壁龜裂、漏水。因建商與住戶協商一直沒結論，市議員黃麗招23日質詢時，質疑建屋損鄰，公權力在哪？市府工務局長蘇金安強調，會扣發建商使用執照，俟建商與住戶協商賠償結果後才會發放。

黃麗招表示，這家建設公司的規模非常大，該公司在安南區這一場建屋，損及鄰近建屋非常嚴重，不僅屋內梁柱有裂縫，牆壁甚至滲水，連騎樓也位移龜裂，底下有掏空之疑，建商雖然有進行補土及灌漿，後續卻停頓下來，讓住戶非常擔心。尤其最近地震頻繁，住戶擔心房屋會因此塌陷，她問工務局有何對策？蘇金安說，先扣該建案的使用執照，俟建商與住戶的賠償有結果才會發放。

黃麗招議員質疑讓建商繼續施工，只扣發未來的使用執照，這動作會不太慢？蘇金安說，損鄰糾紛有機制，台南市還有自治條例可列管，建商可以先行與住戶協商，也可透過區公所的調解委員會進行，至於賠償金額，可委託技師公會鑑定，若談不攏，工務局還有建築爭議評鑑委員會可鑑定建商應該賠償多少錢。

工務局說，本案相關受損戶已由代表戶收集相關資料，今年9月22日親自送件請工務局處理，該局立即通知起、承、監造人，查明有無危害公共安全，後續將依照台南市建築爭議事件處理及評審自治條例辦理。目前已請營造廠陸續與受損戶溝通協調，並協助先行處理造成不便，以及有立即危險的損壞部分。

議員 台南 建築

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