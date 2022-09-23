快訊

陳吉仲領百萬經費的研究計畫涉抄襲？農委會這樣回

影／國光客運司機疑為躲閃野犬 車頭撞稀爛破大洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假來嘉消費抽大獎 百台帥氣超跑將現身助陣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
啟動儀式。圖／嘉義市政府提供
啟動儀式。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府前廣場今天4輛百萬超跑帥氣現身，提前為即將於雙十國慶連假，登場的嘉義市文化商圈成果發表嘉年華暖身，10月9日、10日，將有百輛名貴超跑來嘉「跑車動態秀」，讓喜愛跑車的民眾一飽眼福。嘉義市長黃敏惠邀請民眾把握嘉義市購物節，國慶連假來嘉消費滿5百元就有機會抽輕豪宅大獎以及加碼的百萬休旅車。

市長黃敏惠表示，疫情對商圈發展是嚴竣的考驗，在嘉義市商圈與所有店家的通力合作，讓疫情下的危機成為拓展線上銷售及運用網路宣傳的轉機。嘉義市商圈文化促進協會與台灣觀光旅遊聯盟總會的創意，以壯觀的超跑大隊為國慶連假期間的嘉義市帶來與眾不同的亮點。

市府建設處田長沛處長表示，在嘉義市政府及經濟部中小處的輔導下，商圈店家積極導入行動支付、Google map的等數位應用工具，商圈數位科技力大幅提升，數位成果將在10月8、9日登場的嘉年華活動「行動支付市集」中呈現。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，成果嘉年華活動獨樹一格加入超跑車隊共襄盛舉，相信嘉義市國慶連續假期一定會熱鬧滾滾。

台灣觀光旅遊聯盟總會理事長吳敏也是知名藝人「鳥來嬤」表示，嘉義市商圈非常具有觀光實力，每到周末，總是能看到店家長長的排隊人龍。這次響應嘉義市的商圈活動，除了超跑車隊助陣，更將帶來她親自規劃的舞台演出，希望大家「作夥逗鬧熱」，也感謝嘉義市政府、嘉義商圈文化促進協會以及當地店家與市民的支持，讓汽車表演秀的活動得以順利進行，希望能為活動帶來話題，也希望藉超跑表演推廣正確安全賽車駕駛概念。

建設處表示，這一次的商圈活動申請管制道路的時間分別為10月8日中午12時至下午6時，以及9日下午2時至下午6時，管制路段為文化路（民族路至垂楊路）；另外，10月9日及10日上午8時至下午6時，管制路段為湖美一路至健康五、七、八、十街；健康九、十二、十三街至湖美二路段；健康十七街至順興七街口。歡迎全國遊客一同來嘉歡度國慶，也見證嘉義市商圈成功結合科技的成果。

啟動儀式。圖／嘉義市政府提供
啟動儀式。圖／嘉義市政府提供
超跑與美女是會場矚目的焦點。圖／嘉義市政府提供
超跑與美女是會場矚目的焦點。圖／嘉義市政府提供

嘉義 國慶 跑車

延伸閱讀

嘉基智慧手術大樓啟用 賴清德：具備準醫學中心的條件

嘉義市舉債歸零獲「減債王」 黃敏惠施政滿意度全台第3名

縣市長滿意度調查 林智堅暴跌至倒數第四但高過柯文哲

嘉市首座機車駕訓班啟動 市府加碼補助300名

相關新聞

台南市未辦繼承不動產 土地近11萬筆、建物3763棟

台南市政府地政局統計至今年7月底，未辦繼承列冊管理的不動產數量土地10萬9688筆、建物3763棟；今年度將移送，自96...

國慶連假來嘉消費抽大獎 百台帥氣超跑將現身助陣

嘉義市政府前廣場今天4輛百萬超跑帥氣現身，提前為即將於雙十國慶連假，登場的嘉義市文化商圈成果發表嘉年華暖身，10月9日、...

阿甘精神 18次挫敗越南新移民終於考到駕照

來台灣10多年的越南新娘阮氏草想考機車駕照以方便到農產公司上班貼補家用，因不識字增加她考駕照困難，一次次的失敗連監考人員...

公園百隻麻雀跟他飛！嘉義阿伯這方式遛鳥不怕被檢舉

真的太神奇啦！嘉義市昨天中午有民眾見一名阿伯騎機車於北香湖停車場內繞圈，成群麻雀一路跟著他飛翔，有如領頭鳥般，讓見此景民...

台南大型建案損及鄰屋40戶透天厝 地震頻傳住戶心驚

台南市議員黃麗招今天在議會質詢時表示，某大型建設公司在安南區興建案場，卻讓鄰近40戶透天住屋建築梁柱與牆壁龜裂、漏水。因...

台南新化果菜市場舊址 將朝立體規畫納入停車和社宅

台南市議員李偉智今在議會質詢時表示，新化果菜市場遷建後造成轟動，營業3天吸引3萬名遊客，但舊市場用地活化也很重要，現有規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。