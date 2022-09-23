國慶連假來嘉消費抽大獎 百台帥氣超跑將現身助陣

嘉義市政府前廣場今天4輛百萬超跑帥氣現身，提前為即將於雙十國慶連假，登場的嘉義市文化商圈成果發表嘉年華暖身，10月9日、10日，將有百輛名貴超跑來嘉「跑車動態秀」，讓喜愛跑車的民眾一飽眼福。嘉義市長黃敏惠邀請民眾把握嘉義市購物節，國慶連假來嘉消費滿5百元就有機會抽輕豪宅大獎以及加碼的百萬休旅車。

市長黃敏惠表示，疫情對商圈發展是嚴竣的考驗，在嘉義市商圈與所有店家的通力合作，讓疫情下的危機成為拓展線上銷售及運用網路宣傳的轉機。嘉義市商圈文化促進協會與台灣觀光旅遊聯盟總會的創意，以壯觀的超跑大隊為國慶連假期間的嘉義市帶來與眾不同的亮點。

市府建設處田長沛處長表示，在嘉義市政府及經濟部中小處的輔導下，商圈店家積極導入行動支付、Google map的等數位應用工具，商圈數位科技力大幅提升，數位成果將在10月8、9日登場的嘉年華活動「行動支付市集」中呈現。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，成果嘉年華活動獨樹一格加入超跑車隊共襄盛舉，相信嘉義市國慶連續假期一定會熱鬧滾滾。

台灣觀光旅遊聯盟總會理事長吳敏也是知名藝人「鳥來嬤」表示，嘉義市商圈非常具有觀光實力，每到周末，總是能看到店家長長的排隊人龍。這次響應嘉義市的商圈活動，除了超跑車隊助陣，更將帶來她親自規劃的舞台演出，希望大家「作夥逗鬧熱」，也感謝嘉義市政府、嘉義商圈文化促進協會以及當地店家與市民的支持，讓汽車表演秀的活動得以順利進行，希望能為活動帶來話題，也希望藉超跑表演推廣正確安全賽車駕駛概念。