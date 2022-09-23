國慶連假來嘉消費抽大獎 百台帥氣超跑將現身助陣
嘉義市政府前廣場今天4輛百萬超跑帥氣現身，提前為即將於雙十國慶連假，登場的嘉義市文化商圈成果發表嘉年華暖身，10月9日、10日，將有百輛名貴超跑來嘉「跑車動態秀」，讓喜愛跑車的民眾一飽眼福。嘉義市長黃敏惠邀請民眾把握嘉義市購物節，國慶連假來嘉消費滿5百元就有機會抽輕豪宅大獎以及加碼的百萬休旅車。
市長黃敏惠表示，疫情對商圈發展是嚴竣的考驗，在嘉義市商圈與所有店家的通力合作，讓疫情下的危機成為拓展線上銷售及運用網路宣傳的轉機。嘉義市商圈文化促進協會與台灣觀光旅遊聯盟總會的創意，以壯觀的超跑大隊為國慶連假期間的嘉義市帶來與眾不同的亮點。
市府建設處田長沛處長表示，在嘉義市政府及經濟部中小處的輔導下，商圈店家積極導入行動支付、Google map的等數位應用工具，商圈數位科技力大幅提升，數位成果將在10月8、9日登場的嘉年華活動「行動支付市集」中呈現。
嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，成果嘉年華活動獨樹一格加入超跑車隊共襄盛舉，相信嘉義市國慶連續假期一定會熱鬧滾滾。
台灣觀光旅遊聯盟總會理事長吳敏也是知名藝人「鳥來嬤」表示，嘉義市商圈非常具有觀光實力，每到周末，總是能看到店家長長的排隊人龍。這次響應嘉義市的商圈活動，除了超跑車隊助陣，更將帶來她親自規劃的舞台演出，希望大家「作夥逗鬧熱」，也感謝嘉義市政府、嘉義商圈文化促進協會以及當地店家與市民的支持，讓汽車表演秀的活動得以順利進行，希望能為活動帶來話題，也希望藉超跑表演推廣正確安全賽車駕駛概念。
建設處表示，這一次的商圈活動申請管制道路的時間分別為10月8日中午12時至下午6時，以及9日下午2時至下午6時，管制路段為文化路（民族路至垂楊路）；另外，10月9日及10日上午8時至下午6時，管制路段為湖美一路至健康五、七、八、十街；健康九、十二、十三街至湖美二路段；健康十七街至順興七街口。歡迎全國遊客一同來嘉歡度國慶，也見證嘉義市商圈成功結合科技的成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言