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台南新化果菜市場舊址 將朝立體規畫納入停車和社宅

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化果菜市場舊址再利用備受關切。圖／文史工作者施進發提供
台南新化果菜市場舊址再利用備受關切。圖／文史工作者施進發提供

台南市議員李偉智今在議會質詢時表示，新化果菜市場遷建後造成轟動，營業3天吸引3萬名遊客，但舊市場用地活化也很重要，現有規畫興建衛生局、幼兒園及保留綠地等，是浪費精華區土地，當地緊鄰人口密集區，但沒有一座大型室內活動中心且缺乏停車空間，要求採立體規畫解決停車、商場、社宅等地方需求，市府回應市長重視朝此方向規畫。

議員李偉智從土地及人口分析，新化果菜市場舊址位在市區人口密集區，1公里範圍內的太平、東榮、護國和武安4里人口就有4萬人，附近有新化高中、新化國中和新化國小，也將投入7500萬元進行南圳綠堤工程，可提供運動、散步、打球和自行車活動，但缺乏的是停車空間，附近推出不少大樓新建案，未來停車問題堪慮。

李偉智指出，，新化人口是南科區第二，但都市計畫範圍只有善化3分之1，住得多痛苦，要思考停車及室內空間、公共服務空間夠不夠，新化人也需要社會住宅，附近有聯合活動中心但連一個停車空間都沒有，辦活動或喜宴停車警方就來取締，對於舊市場用地保留300坪當綠地，希望再思考。

都發局長莊德樑表示，新化果菜市場舊址為都市計畫市3用地，考量衛生局、教育局未來興建衛生所、幼兒園及其他機關等使用需求，依公地公用之原則及土地有效利用，擬於該址北側變更為行政文教區。另考量新化市區內缺乏綠地，擬將該址南側土地變更為公園用地，並經內政部都市計畫委員會審議通過，議員的建議市長有要求朝立體化處理。

新化果菜市場現址距新化老街不遠，又鄰近新化公所、新化公會堂、興南客運、新化高中及新化國小等，地方期待未來能妥善規畫，成為地方另一亮點。

衛生局 議員 李偉智

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