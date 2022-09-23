阿甘精神 18次挫敗越南新移民終於考到駕照

來台灣10多年的越南新娘阮氏草想考機車駕照以方便到農產公司上班貼補家用，因不識字增加她考駕照困難，一次次的失敗連監考人員鄭晴云都注意到她的努力，主動幫她學中文應考，歷經10多個月、18次挫敗，本月20日終於通過考試，鄭晴云也感到欣慰，兩人忍不住相擁而泣。

嘉義市監理站表示，阮氏草早年來嘉義是為了求職工作，後來因緣際會，經由友人媒合介紹認識了她先生，婚後育有一對子女，也快樂地扮演稱職家庭主婦。日前有意在一家農產業公司上班，但因距住家約有20分鐘路程，需要機車當交通工具，卻苦於不識字，而中文字對她而言，更是艱難，但她意識到駕駛執照的重要，從去年12月8日開始到嘉義市監理站第一次報考機車，也第一次見識到電腦筆試考題的威力，在毫無基礎的情況下，當然是以滑鐵盧收場。她毫不氣餒，問了監理人員相關流程，知道多久可以再報考後，就這樣，如馬拉松賽般毅力考驗就此展開。

一次又一次的失敗，連監理人員都認識她，常常一早就看見她的身影出現在嘉義市監理站供練習的電腦前，認真練習的模樣，讓監理站的服務員鄭晴云察覺到，開始關注她的學習狀況。早先她選用越南語考試，卻經歷了數次成績落差太大的苦惱，畢竟有著語文隔閡，鄭晴云無法用越南文來教她，因此建議她是否改用中文，或許可以幫到她，阮氏草接受了，就開始轉用中文來練習，每每看到不懂之處，就可以馬上詢問，鄭晴云不斷地耐心教導。

雖然中文字對她而言，還是太難了，但她抱持著有人教應該會有希望的想法，願意持續下苦功夫，讓監理人員在阮氏草身上似乎看到越南版「阿甘精神」翻版，時間就在刻苦的反覆報考、練習中度過。

阮氏草的報名表後面，已經蓋滿18次失敗的戳記，在9月20日考試當天，阮氏草一早還是不斷地在電腦前練習，到正式進入考筆試場，她屏氣凝神，做完考題並不斷的來回檢查，直到作答時間結束的一刻才起身，漫長的奮戰，忐忑的心著實煎熬，當電腦顯示她以88分通過筆試的當下，她按耐不住激動之情，興奮大叫。

鄭晴云知道後，趕緊過來跟她恭喜，當下阮氏草淚流滿面，不斷地向鄭晴云道謝，兩人相擁而泣，讓旁人感受到人性光輝的一刻，同仁也都為他歡呼道賀，畫面溫馨感人。

近年來機車題庫增加到1600多題，由電腦無差別待遇的從中選出50道考題，她通過了，後續路考也都符合該有的動作，穩當的通過考驗，貨真價實，真材實料的駕照終於到手。

阮氏草表示，一直以來總是不斷地對自己說，「我沒放棄，我一定能考上」，如今終於辛苦獲得代價。