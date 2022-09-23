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地政事務一知半解 雲縣開設42處免費據點答問

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（中）頒發地政專業免費據點服務標章，地政士公會理事長林士博（右）代表受證。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）頒發地政專業免費據點服務標章，地政士公會理事長林士博（右）代表受證。記者陳苡葳／攝影

雲林縣20鄉鎮市幅員遼闊，不過僅6處地政事務所，基層人員反映，網路發達，民眾獲取地政資訊快速，親跑流程的意願高，但仍不清楚完整細節，需多次往返補件，反而造成舟車勞頓；縣府地政處今媒合42名地政士在營業地點開設免費窗口，每周二下午2點至4點提供土地問題諮詢，有服務標章的據點均可電話預約。

民眾所有土地衍生無法分割、使用、管理、處分等問題時有所聞，上網找到答案，但可能一知半解，還是得親自走一趟地政事務所釐清、繳交資料等，然而細項很多，補件也是家常便飯。

基層人員點出，全縣6處地政事務所，分別負責轄內鄉鎮市業務，但所址非與每位民眾距離很近，即時人流多寡、案件繁簡程度等，也可能影響業務辦理速度，因此有必要增設服務諮詢站點。

縣長張麗善表示，縣府委由雲林縣地政士公會管理與執行，媒合古坑、莿桐、土庫、褒忠、北港、元長、口湖、四湖、水林、東勢及大埤各1名，斗南2名，二崙、崙背及麥寮3名，虎尾5名，斗六6名，西螺9名等42名地政士開設免費據點為民服務。

雲林縣地政士公會理事長林士博說，42名地政士服務據點會懸掛識別標章，民眾可至縣府地政處或公會官網查詢並電話預約，諮詢不動產相關買賣、交易，土地登記及繼承等專業問題。

雲林縣20鄉鎮市僅6處地政事務所，不少親跑流程的民眾常因補件舟車勞頓；圖為示意圖。記者陳苡葳／攝影
雲林縣20鄉鎮市僅6處地政事務所，不少親跑流程的民眾常因補件舟車勞頓；圖為示意圖。記者陳苡葳／攝影
雲林縣42處地政專業免費服務據點，均懸掛服務標章以供識別。記者陳苡葳／攝影
雲林縣42處地政專業免費服務據點，均懸掛服務標章以供識別。記者陳苡葳／攝影

雲林 古坑 北港

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