快訊

民進黨團要求3日調出高虹安資料 資策會同仁嘆選舉追殺

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

于美人成立「好事小組」 贊助送愛天主教嘉義安道基金會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
于美人（右）成立「好事小組」贊助送愛天主教嘉義安道基金會，圖／安道基金會提供
于美人（右）成立「好事小組」贊助送愛天主教嘉義安道基金會，圖／安道基金會提供

電視廣播主持人于美人14年前發想「做公益也要吃好的」，找幾位好朋友成立「做好事小組」，尋找美味甜點義賣募款，今年「做好事小組」找Miss V Bakery合作，推出5款餅乾，加上眼球先生設計美麗包裝，每盒將捐出100元，給天主教嘉義教區安道社會福利慈善事業基金會。

于美人說，疫情這3年太亂了，各行各業都辛苦，以為疫情結束，但是戰爭、通貨膨脹、極端氣候跟著來，導致失業、天災、人禍不斷，尤其是背負著家中經濟大計人都不好過，何況是社會底層弱勢族群。」正因如此，「做好事小組」才會堅持推動下去。

今年贊助對象是在偏鄉默默服務獨居、弱勢老人的安道基金會」，安道13年來先從救災做起，再照顧身心障礙、失智失能高齡長輩，後來擴及獨居老人及弱勢家庭兒童，安道會執行長吳敏華說，2009年莫拉克風災重創南部山區，天主教嘉義教區發起救助災民行動，成立安道基金會，一路做下來照顧範圍越來越廣，包括日照、長照、社區供餐、居家服務及送餐、延緩失能照護、沐浴服務、兒童課輔、交通接送等等，基金會本著天主慈愛精神，希望能把大家愛延續下去。

好事小組說，今年參與公益通路有momo購物網、博客來、PChome線上購物、愛飯團、Yahoo購物中心、鮮拾網、遠傳FriDay購物、7-ELEVEN 線上購物中心以及康是美。

今年創作世界風味餅乾，有美式的71%苦甜巧克力、英式皇家伯爵茶、義式橙香杏仁、菲律賓椰子球，以及招牌肉桂捲酥餅，其中，英國唐寧茶無條件贊助「皇家伯爵茶」作餅乾食材，共襄盛舉，「世界一起做好事」鐵盒餅乾每盒公益價599元（含運），四盒2260元、十盒4990元，每盒扣除所有成本，捐出百元作公益，限量1萬2千盒。

于美人（左三）成立「好事小組」贊助送愛天主教嘉義安道基金會，圖／安道基金會提供
于美人（左三）成立「好事小組」贊助送愛天主教嘉義安道基金會，圖／安道基金會提供

購物網 獨居老人 疫情

延伸閱讀

藍智庫成立嘉義小組挺王育敏 為產業把脈發表政策白皮書

嘉義／打造「嘉縣博物縣」連結文化，發展觀光與文創產業

「超級紅人榜」近12年無緣金鐘獎 于美人超脫看開

于美人曾斷定林志玲必嫁豪門 面相師反駁：她是清貴臉

相關新聞

公園百隻麻雀跟他飛！嘉義阿伯這方式遛鳥不怕被檢舉

真的太神奇啦！嘉義市昨天中午有民眾見一名阿伯騎機車於北香湖停車場內繞圈，成群麻雀一路跟著他飛翔，有如領頭鳥般，讓見此景民...

于美人成立「好事小組」 贊助送愛天主教嘉義安道基金會

電視廣播主持人于美人14年前發想「做公益也要吃好的」，找幾位好朋友成立「做好事小組」，尋找美味甜點義賣募款，今年「做好事...

監察院糾正督導有疏失 雲林縣府：接受結果、虛心檢討

監察院今天針對雲林林內淵明國中前年被民眾陳情，有不當限制服裝儀容等案召開糾正案說明，認定縣府教育處督導及查處校方調查有疏...

影／廢棄蚵棚架海廢變美化療癒盆景 好美船屋化腐朽為神奇

嘉義縣布袋鎮好美里彩繪村新建船屋，去年落成開幕，成為入口意象，過去遊客到好美里看3D彩繪，船屋啟用除3D彩繪，還有漁村導...

綠營嘉縣完全執政20年 下屆村里長選舉綠營無提名參選人

嘉義縣選舉委員會完成五合一選舉參選人資格審查，縣長、鄉鎮市長及議員參選人資格全部合格通過，鄉鎮市民代表參選人有4人登記無...

嘉縣購物節 大獎上看豪宅

迎接全民運、國際農機展及國慶焰火，嘉義縣10月舉辦商圈購物節嘉尚好禮活動，在縣內9大商圈及觀光工廠會員店家單筆消費滿30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。