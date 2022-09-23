于美人成立「好事小組」 贊助送愛天主教嘉義安道基金會

電視廣播主持人于美人14年前發想「做公益也要吃好的」，找幾位好朋友成立「做好事小組」，尋找美味甜點義賣募款，今年「做好事小組」找Miss V Bakery合作，推出5款餅乾，加上眼球先生設計美麗包裝，每盒將捐出100元，給天主教嘉義教區安道社會福利慈善事業基金會。

于美人說，疫情這3年太亂了，各行各業都辛苦，以為疫情結束，但是戰爭、通貨膨脹、極端氣候跟著來，導致失業、天災、人禍不斷，尤其是背負著家中經濟大計人都不好過，何況是社會底層弱勢族群。」正因如此，「做好事小組」才會堅持推動下去。

今年贊助對象是在偏鄉默默服務獨居、弱勢老人的安道基金會」，安道13年來先從救災做起，再照顧身心障礙、失智失能高齡長輩，後來擴及獨居老人及弱勢家庭兒童，安道會執行長吳敏華說，2009年莫拉克風災重創南部山區，天主教嘉義教區發起救助災民行動，成立安道基金會，一路做下來照顧範圍越來越廣，包括日照、長照、社區供餐、居家服務及送餐、延緩失能照護、沐浴服務、兒童課輔、交通接送等等，基金會本著天主慈愛精神，希望能把大家愛延續下去。

好事小組說，今年參與公益通路有momo購物網、博客來、PChome線上購物、愛飯團、Yahoo購物中心、鮮拾網、遠傳FriDay購物、7-ELEVEN 線上購物中心以及康是美。