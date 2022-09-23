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監察院糾正督導有疏失 雲林縣府：接受結果、虛心檢討
監察院今天針對雲林林內淵明國中前年被民眾陳情，有不當限制服裝儀容等案召開糾正案說明，認定縣府教育處督導及查處校方調查有疏失，依法提案修正；教育處長邱孝文回應，接受調查結果並虛心檢討。
淵明國中被指控校規服裝儀容管太多且有體罰情事，引起教育部關切，國教署多次派員調查，校方去年召開校事會議調查小組，調查結果體罰構成要件不完全，或處罰行為已逾3年不予追究、體能訓練屬合法教學範疇，情節非屬重大。
監委表示，該次結果認定6名教師無教師法不適任情形，應予結案，不過其中部分教師的體罰行為實施手段及教育目的不符比例原則，已屬不當管教，國教署復函請縣府再督導學校釐清，終有4人經教師成績考核委員會決議，各記申誡1次。
監委指出，雲林縣政府教育處就該校所涉體罰調查過程中，所生認事用法錯誤等情督導不力，也有違失，本月15日審議通過依法提案糾正。
邱孝文表示，尊重監察委員調查並接受調查結果，縣府會虛心檢討，未來持續朝雲林縣各級學校相關服儀及體罰事件完全消失目標努力，避免類似事件發生，處理手法也會更具體、更明確。
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