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監察院糾正督導有疏失 雲林縣府：接受結果、虛心檢討

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣教育處長邱孝文今回應接受監察委員提案糾正縣府督導淵明國中服儀及體罰案結果。記者陳苡葳／攝影
雲林縣教育處長邱孝文今回應接受監察委員提案糾正縣府督導淵明國中服儀及體罰案結果。記者陳苡葳／攝影

監察院今天針對雲林林內淵明國中前年被民眾陳情，有不當限制服裝儀容等案召開糾正案說明，認定縣府教育處督導及查處校方調查有疏失，依法提案修正；教育處長邱孝文回應，接受調查結果並虛心檢討。

淵明國中被指控校規服裝儀容管太多且有體罰情事，引起教育部關切，國教署多次派員調查，校方去年召開校事會議調查小組，調查結果體罰構成要件不完全，或處罰行為已逾3年不予追究、體能訓練屬合法教學範疇，情節非屬重大。

監委表示，該次結果認定6名教師無教師法不適任情形，應予結案，不過其中部分教師的體罰行為實施手段及教育目的不符比例原則，已屬不當管教，國教署復函請縣府再督導學校釐清，終有4人經教師成績考核委員會決議，各記申誡1次。

監委指出，雲林縣政府教育處就該校所涉體罰調查過程中，所生認事用法錯誤等情督導不力，也有違失，本月15日審議通過依法提案糾正。

邱孝文表示，尊重監察委員調查並接受調查結果，縣府會虛心檢討，未來持續朝雲林縣各級學校相關服儀及體罰事件完全消失目標努力，避免類似事件發生，處理手法也會更具體、更明確。

雲林 國教署 教育部 監察院

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