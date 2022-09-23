影／廢棄蚵棚架海廢變美化療癒盆景 好美船屋化腐朽為神奇

嘉義縣布袋鎮好美里彩繪村新建船屋，去年落成開幕，成為入口意象，過去遊客到好美里看3D彩繪，船屋啟用除3D彩繪，還有漁村導覽及農漁特產展售，彩繪藝術家曾進成與經理鄭怡雯，發想回收海廢蚵棚架做ＤＩＹ盆景小物，受遊客歡迎，改善海廢破壞海洋生態，做海洋教育美化環境，帶動產業，一舉數得。

遊客說，「很開心曾進成教我們海廢DIY，用海邊廢材製作綠化藝術品，把快樂回憶帶回家」，運用撿拾廢棄木板清洗後加火烤處理，塗上保護漆讓木材不容易腐爛，再隨興放上喜歡的植栽，就是最意義非凡獨家收藏，製作簡單，用苔草把黃金葛跟嬰兒眼淚包覆起來，供給植物水分營養，2、3天澆一次水就可以！好照顧，來好美里心情變美麗，遠離塵囂與世無爭，與大自然共生共好。

鄭怡雯與曾進成昨天與布袋商圈夥伴，到縣府擺攤展示成果，彩繪回收海廢盆景吸睛，鄭怡雯說，響應行政院向大海致敬清海廢計畫，他們利用回收廢蚵棚架竹筒、尼龍繩，教遊客動手製作盆景，可種多肉植物等，美化環境，海廢回收再利用。

好美里是「蛤蜊」（文蛤）故鄉，因彩繪藝術家曾進成進駐創作，變成雲嘉南濱海國家風景區知名彩繪村景點，曾建成與在地居民鄭怡雯為讓好美里風華再現，成立好美農漁產公司，去年向雲嘉南濱管理處承租船型屋，增加沿海新休閒景點。