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綠營嘉縣完全執政20年 下屆村里長選舉綠營無提名參選人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣選舉委員會完成五合一選舉參選人資格審查，圖為選委會與環保局聯合辦公大樓。 記者魯永明／攝影
嘉義縣選舉委員會完成五合一選舉參選人資格審查，圖為選委會與環保局聯合辦公大樓。 記者魯永明／攝影

嘉義縣選舉委員會完成五合一選舉參選人資格審查，縣長、鄉鎮市長及議員參選人資格全部合格通過，鄉鎮市民代表參選人有4人登記無效，村里長參選人有7人資格不符、登記無效。

選委會統計，下屆縣長、議員、18鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長選舉，共計1020名參選人，以村里長631人參選最多，應選357人，無黨籍628人最多，國民黨提名3人，無民進黨籍參選人。

以參選人政黨分析，執政民進黨共提名41人，包括縣長參選人，議員參選人23人，鄉鎮市長參選人15人，鄉鎮市民代表2人；國民黨提名32人，有縣長參選人，議員參選人10人，鄉鎮市長參選人2人，鄉鎮市民代表16人，村里長3人；以無黨籍947名參選人最多，無第三政黨參選人，顯示基層選舉，政黨色彩淡化，選人重於選黨，過去有台聯、農民黨、統促黨參選人，這次統統沒有，也無新興政黨民眾黨、時代力量、基進黨參選人。

選委會說，鄉鎮市民代表選舉，有3名參選人同時登記村里長選舉，重複登記，依選罷法登記無效；有1名參選人褫奪公權未復權，登記無效；村里長選舉也有3人重複登記，登記無效；有1名參選人判刑確定還未執行；2名參選人保護管束期限未屆滿；1名參選人褫奪公權未復權。

同額選舉部分，中埔、阿里山、大埔、溪口等4鄉長選舉同額；鄉鎮市民代表選舉有東石鄉第一、二選區及阿里山鄉，共3個選區同額選舉；村里長選舉共計144個村里同額選舉。

嘉義縣選舉 議員 2022大選

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