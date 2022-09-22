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台南四分局育平所警員曾啟銘 榮獲全國最強管區

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警局第四分局育平派出所警員曾啟銘（右）當選全國111 年警勤區訪查工作績優員警，由台南市警察局局長方仰寧在局務會議中頒獎表揚。圖／讀者提供
台南市警局第四分局育平派出所警員曾啟銘（右）當選全國111 年警勤區訪查工作績優員警，由台南市警察局局長方仰寧在局務會議中頒獎表揚。圖／讀者提供

台南市警局第四分局育平派出所警員曾啟銘當選全國111 年警勤區訪查工作績優員警，由台南市警察局局長方仰寧在局務會議中頒獎表揚。曾接任警勤區4年多來，建立社區治安聯絡網，更因此破獲社區大樓毒品案及社會矚目竊盜案等，被喻最強的管區，同仁認為他的獲獎實至名歸。

去年6月間，他接獲轄區社區大樓主委多次反映某住戶有毒品異味，經蒐證後向台南地院聲請搜索票，查獲林姓住戶涉毒品案，起獲K他命一罐及K盤，另接獲民眾報案，在國平路段查獲陳姓毒品通緝犯，起獲海洛因及吸食工具等物。

同時，去年11月底循線查獲竊盜案，查獲男子涉竊盜屋主金飾、珠寶及名牌包等共價值近百萬元。不光如此，他成功阻詐，或為轄區婦人聲請緊急保護令，預防家暴案件發生等，街坊鄰居豎起大姆指，讚不絕口。

台南市警四分局指出，曾於2018年3月起接任警勤區，勤區範圍涵蓋部分國平重畫區，是台南近年炙手可熱的發展重點，建築及人口特色屬於新興的集合式大樓聚集地，外來人口相較安平區其他生活圈多出許多。

曾平日除與里長共同關懷轄內弱勢居民，更隨著轄內住宅型態改變即時提供新大樓社區主委犯罪預防資訊，主動參與轄區各項集會活動，宣導警政工作及為民服務事項，提高民眾自主防衛意識，建立起治安聯絡網，且屢破獲轄內大樓毒品案等，以實際行動維護安平地區治安，守護民眾家園。

曾啟銘平日除與里長共同關懷轄內弱勢居民，更隨著轄內住宅型態改變即時提供新大樓社區主委犯罪預防資訊，建立起治安聯絡網。圖／讀者提供
曾啟銘平日除與里長共同關懷轄內弱勢居民，更隨著轄內住宅型態改變即時提供新大樓社區主委犯罪預防資訊，建立起治安聯絡網。圖／讀者提供

台南 毒品 竊盜

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