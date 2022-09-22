義竹溪口幸福巴士小黃聯合通車典禮 落實偏鄉行的正義

公路總局推動幸福巴士2.0計畫，嘉義縣府與溪口鄉、義竹鄉公所參照其他縣市推動幸福小黃 (小黃公車)模式，提供民眾外出搭乘安全可靠運具，上午在縣府廣場舉行聯合通車典禮，縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義區監理所長黃萬益等，體驗搭幸福巴士、小黃便利。

溪口幸福巴士第一個採計程車為幸福巴士運具；義竹鄉幸福巴士第一個委由市區客運業，採9人座車型營運。通車讓公共運輸服務深入溪口、義竹鄉所有村落，改善部分村落無公車缺口，改善現有公共運輸服務班次數偏低及涵蓋率不足問題。

翁章梁說，溪口是全縣第一個以小黃計程車營運偏鄉，未來逐步轉型其他鄉鎮幸福巴士運具，更符合經濟效益，符合當地需求運具深入各村落，感謝地方企業贊助，與政府協力讓更多偏鄉居民享有快速便捷公共運輸，希望鄉親多加利用幸福巴士資源！

黃萬益說，為實現行的正義服務偏鄉，在縣府努力下，目前有8個鄉鎮有幸福巴士，包含今天通車共25條路線，顯示縣府對偏鄉交通運輸重視，未來將持續整合中央各部會資源與縣府合作，方便偏鄉民眾外出採買、就學、就醫。

嘉縣幸福巴士，除阿里山鄉、大埔鄉公所自購車輛營運，其餘鄉鎮由現有客運業以中型巴士提供服務，溪口幸福巴士採計程車為幸福巴士運具，縣府邀幸福小黃業者台一大車隊投入幸福巴士行列，獲在地「谷全實業公司」及「泰宏榮畜殖場」CSR資源挹注，民間與公部門資源結合。