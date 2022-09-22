嘉市國家級228紀念公園使用率低 未曾舉辦228事件紀念活動

內政部營建署斥資億元於嘉義市劉厝地區興建「二二八國家紀念公園」，市府接管至今近10年，使用率低，且未曾依建置目的舉辦二二八事件紀念活動，審計室要求市府研謀改善。市府建設處表示，主因紀念公園與市中心有段距離，民間團體要在這舉辦活動意願低，市府會研擬如何吸引外界提高租借使用率。

審計室指出，嘉義市劉厝地區為二二八事件發生地點之一，有其歷史意義，經行政院2004年4月核定於劉厝地區土地面積6公頃餘，設置「二二八國家紀念公園」，營建署投資購地經費8.2億元及興建主體工程1億元，嘉義市政府接管近10年，原本預估每年經常性維護經費需5百萬元，但每年只例行性編列該公園與劉厝地區等6個公園的水電費及清潔維護費3百餘萬元。

另統計2018至2021年2月底運用該公園及展館只辦理馬拉松、健走、選務投開票所、中秋晚會等，活動天數僅15天；又開放使用近10年來，未曾依建置目的舉辦二二八事件紀念活動，難達到二二八事件深層省思，及串連周邊遊憩設施活絡商機的興建目的，有待研謀改善。

建設處表示，「二二八國家紀念公園」位於社區裡面，社區有需要都會提供使用，有些與二二八相關的史料也有在此展出，只要有單位要租用這場地，市府都樂於提供，只是紀念公園離市中心有些距離，讓一些團體寧可選擇離市中心較近的文化公園、中正公園、中央公園等辦活動。市府還是會嘗試各種辦法，主動釋出訊息，吸引提高租借使用率。

嘉義市二二八紀念文教基金會董事江榮森表示，紀念公園離市中心較遠，又紀念碑已遷移至市有二二八紀念公園內，所以往年都在市有二二八紀念公園舉辦追思活動；以後如果市府要在「二二八國家紀念公園」舉辦相關紀念活動，也會樂見其成參與。