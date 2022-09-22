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長者限定福利 「雲林愛老配鏡」限量3萬副可預約免費配鏡

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林愛老配鏡活動邁入2萬副，今在大埤酸菜館舉辦第5場。記者黃于凡／攝影
雲林愛老配鏡活動邁入2萬副，今在大埤酸菜館舉辦第5場。記者黃于凡／攝影

國民黨主席朱立倫透過社團法人銀光未來創新協會協助引介善款1200萬元，提升雲林縣長者社會福利，於土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、大埤鄉、古坑鄉及林內鄉等6鄉鎮舉辦「雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務」，凡設籍於雲林縣且年滿65歲以上的長者，皆可向當地衛生所預約巡迴配鏡服務，也可至雲林愛老眼鏡標章商店預約免費配鏡，數量有限配完為止。

一名83歲長者說，年紀大了難免會老花，在大埤生活、平時靠種稻維生，雖視力不佳但還算看得到，只是有時候太近的東西會看不清楚，沒有接觸過眼鏡、也不知道要去哪裡配眼鏡，是在農友告知下，才知道有愛老配鏡活動，很高興能獲得一副新眼鏡，讓視線更清晰。

「雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務」今在大埤酸菜館舉辦第5場配鏡服務，加碼邀請中國醫藥大學北港附設醫院提供「長者功能評估(ICOPE)」服務，為長者提供「認知功能、行動、營養、聽力、視力、憂鬱」6大面向功能評估，可以了解長者是否骨折、失能等高風險問題，透過早期發現、早期治療，預防及延緩失能問題。

朱立倫今也到場關心表示，偏鄉缺乏資源，一定要幫助長者配鏡，透過社團法人銀光未來創新協會引進捐款，捐款金額已達1200萬元，提供3萬副老花眼鏡，目前已造福1萬8000名長者，希望集結政府、民間的力量，為高齡社會盡一分心力，也提醒雲林縣的長者，今年度最後一場9月26日在林內舉辦，歡迎踴躍報名。

縣長張麗善說，除了6鄉鎮巡迴配鏡活動，雲林還有36間熱心的驗光所共同參與計畫，可與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行電話預約（衛生局網站可查詢），再依約定時間攜帶身分證正本與影本前往驗光配鏡後，即可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡一付，每人終身限領一次，長者如選擇非愛老眼鏡專區，若逾700元，差額自付。

衛生局長曾春美說，老花眼鏡僅適用於報章雜誌等近距離閱讀使用，行走時請勿配戴。未來也歡迎更多驗光所眼鏡行加入「愛老眼鏡」的行列，共同守護本縣長者的視力，有任何疑問請撥打愛老眼鏡專線：05-5373488分機309 ，或各家愛老眼鏡驗光所，或請上網查詢 http://vision.ylshb.gov.tw/persent/

雲林愛老配鏡活動邁入2萬副，今在大埤酸菜館舉辦第5場。記者黃于凡／攝影
雲林愛老配鏡活動邁入2萬副，今在大埤酸菜館舉辦第5場。記者黃于凡／攝影
雲林愛老配鏡活動今在大埤酸菜館舉辦第5場，縣長張麗善（前排左三）、國民黨主席朱立倫（前排右三）到場關心長者。記者黃于凡／攝影
雲林愛老配鏡活動今在大埤酸菜館舉辦第5場，縣長張麗善（前排左三）、國民黨主席朱立倫（前排右三）到場關心長者。記者黃于凡／攝影

雲林 衛生局 老花

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