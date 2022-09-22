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台南市城西焚化廠有一套 焚化再生粒要擴及文創

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局在城西焚化底渣處理廠區舖設一條再生粒料示範道路。圖／南市環保局提供
台南市環保局在城西焚化底渣處理廠區舖設一條再生粒料示範道路。圖／南市環保局提供

環保署評鑑各縣市去年垃圾焚化廠底渣再利用推動成效，台南市城西焚化廠持續精進焚化底渣處理技術，提升焚化再生粒料品質及再利用效益，榮獲優等獎，環保局表示，未來要將焚化再生粒料推廣到文創領域。

環保局長謝世傑表示，南市積極推廣焚化再生粒料去化，包括持續盤點適用工程類型、修訂相關施工規範、提升粒料品質處理技術、建立獎勵敘獎措施等，今年再於底渣處理廠設置水洗設備，提高焚化再生粒料品質，目標除了公共工程單位使用外，更要吸引民間願意使用。還要將焚化再生粒料的再利用擴及到文創領域，製成各類創意宣導品。

環保局表示，南市2019年10月率先設立自有底渣處理廠，訂定「台南市政府所屬各機關垃圾焚化廠焚化再生粒料使用作業要點」，推出焚化再生粒料控制性低強度回填材料 (CLSM)專用廠認證制度，市府工務局、水利局及地政局等9局處均大量使用。每年定期舉辦2次跨局處推動小組會議，檢討及分配來年使用焚化再生粒料之預估數量。

台南 文創

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