公園百隻麻雀跟他飛！嘉義阿伯這方式遛鳥不怕被檢舉

真的太神奇啦！嘉義市昨天中午有民眾見一名阿伯騎機車於北香湖停車場內繞圈，成群麻雀一路跟著他飛翔，有如領頭鳥般，讓見此景民眾嘖嘖稱奇，驚嘆不已，直呼，阿伯是神級遛鳥俠！

昨天中午11點周姓民眾行駛經過北香湖公園時，看到一大群麻雀跟著一名機車男騎士後方飛翔，因爲景象難得趕緊拿手機拍攝記錄下來，民眾直呼，北香湖有公然在公園遛鳥的神奇阿伯出沒！

周男表示，騎機車的阿伯在公園停車場一直繞圈，後方飛著近百隻麻雀跟隨，彷彿領頭鳥般，真的太酷了！他觀察到有幾隻麻雀飛累了，還停留在樹上休息一下，再繼續跟飛，畫面真的很逗趣，推測應該是有習慣性餵食，才能有辦法做到。

北香湖公園面積約25公頃，僅次於嘉義公園，為嘉義市第二大公園，定位為林業文化主題公園，也是西區最大的公園，目前為嘉義市唯一的諸羅樹蛙棲息地。

嘉義市政府舉辦的北香湖公園光織影舞展，吸引全國遊客到訪，近年已成為嘉義市夜間觀光新亮點，自2020年首次舉辦，迎來80萬人潮參觀，更奪得「2020美國紐約設計獎」及「2021美國MUSE國際設計獎」，讓嘉義市閃耀國際。