影／迎光輝十月 嘉義縣商圈購物節抽5百萬大獎輕豪宅

迎接10月全民運、國際農機展及國慶焰火，嘉義縣政府上午舉辦商圈購物節嘉尚好禮開跑宣傳，邀電商女王詹子晴（ㄚ頭）主持，縣長翁章梁宣布，活動期間消費總額逾1億元，可抽最大獎價值500萬元輕豪宅，這間豪宅上次振興抽獎得獎人發票遺失，建商再拿出提供做獎品。

3名穿著清涼模特兒熱舞暖場，現場各大商圈擺攤展示美食、伴手禮等成果，透過ㄚ頭粉絲團直播，10月1日起到31日止，在縣轄9大商圈及觀光工廠會員店家，單筆消費滿300元，兌換1張摸彩券，單筆消費最高可兌換10張，參加摸彩活動，獎品共有10輛GOGORO、IPHONE13、液晶電視、APPLE WATCH、體感平衡車等超過70項大獎。

翁章梁宣布購物節期間，消費總額超過1億元，加碼抽清景麟建築團隊與泰嘉開發共同捐贈市價500萬元2房高鐵輕豪宅，做購物節最大獎，輕豪宅公布現場歡聲雷動，翁章梁希望號召遊客來商圈及觀光工廠旅遊消費。

光輝10月在嘉義，10月1日至10月3日第16屆台灣國際農業機械暨資材展；10月8日至10月13日全民運動會；國慶焰火，翁章梁說，估計國慶連假3天可吸引逾25萬名遊客來嘉，縣府輔導商圈及觀光工廠，滿足遊客食宿遊購行旅遊需求，延長在嘉停留消費，希望商圈也提供優惠吸客措施。