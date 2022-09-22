鎮住梅山斷層 嘉義梅山玉虛宮老帝爺聖示九九飛昇消災
嘉義梅山玉虛宮，自梅坑老帝鎮台266年來，今年廟方擲筊開基祖老帝爺聖示，辦理「九九飛昇祈安消災大法會」，也是自開基老帝爺渡台來首次舉辦，將於10月2日農曆9月7日上午10點，在梅山玉虛宮正門拜殿舉行。
梅山玉虛宮董事長簡芳雄表示，老帝爺有感疫情肆虐與918大地震，加上學者示警嘉南地震高峰期，且梅山斷層已百年沒動，帝爺公靈驗，相較往年九九誦經，今年為渡台首辦九九飛昇祈安消災大法會。
嘉義縣梅山玉虛宮祀奉主神玄天上帝，即真武大帝，俗稱上帝公，今天廟方擲筊請示開基祖老帝爺，聖示於本月30日農曆九月初五午時，更換銀帽龍袍；老帝爺將於法會當日親臨法壇，也是自1906年梅山大地震，廟方於59年拆除重建修後，再次從內殿請出，讓信眾近距離參拜。
梅山玉虛宮九九飛昇祈安消災大法會時間，於國曆10月2日（農曆09月07日）周日，上午10點起鼓請神告聞三界、11點禮誦寶經，下午1點半恭誦北斗保命經、2點半恭誦玄天上帝真經至下午4點圓滿謝壇。
嘉義梅山玉虛宮表示，歡迎全國善信到場參與，有隨喜功德的信眾，當日會將信眾姓名經高功法師上疏奏表祈福，且還贈送隱藏版的小聖物，活動詳情請至「財團法人梅山玉虛宮」臉書粉專，創造帝爺公與大家的266回憶。
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