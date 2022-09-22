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嘉市盧山橋工程創佳績 全國工程競賽第一名
嘉義市政府以「嘉義市東義路及盧山橋改建工程」參加勞動部「2022年第16屆金安獎」選拔，榮獲全國工程類E組（2億至10億）工程競賽第一名「優等」奬。市長黃敏惠表示，首次得獎是對嘉義市政府公共工程落實安全保障的肯定，也是對團隊最大的鼓勵。
市長黃敏惠表示，市府以永續發展為目標，除追求卓越工程品質外，也十分重視工程各項進展及施工安全，要給市民一座安全的橋、一條安全回家的路，一處安全的居住環境，感謝市府同仁及施工團隊的用心和辛苦付出，期許團隊持續的努力，將工程品質、施工安全做到最好。
市府工務處表示，本案總工程經費7億5千萬元，由中央、市府及嘉邑行善團公私合作共同負擔，屬指標性重大工程並具備特殊性。，新建盧山橋將於10月完成，通車後提供市民更好更安全的交通服務。
盧山橋採用鋼拱橋結構、不落墩設計，橋型及工法選擇大幅降低職安風險，定期聯合周邊工程辦理區域聯防，提升安全衛生自主管理能力，在職安管理上展現創新作為及科技化應用，運用空拍機強化輔助巡檢安衛設施、工區設置全景AR及BIM模型提升安全監控系統、引進智能安全帽藉由訊號傳輸掌握局限空間作業人員狀況以提高安全防護。施工團隊落實施工安全管理，結合軟硬體設備及創新作為，締造優質安全的施工環境。
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