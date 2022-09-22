嘉市盧山橋工程創佳績 全國工程競賽第一名

嘉義市政府以「嘉義市東義路及盧山橋改建工程」參加勞動部「2022年第16屆金安獎」選拔，榮獲全國工程類E組（2億至10億）工程競賽第一名「優等」奬。市長黃敏惠表示，首次得獎是對嘉義市政府公共工程落實安全保障的肯定，也是對團隊最大的鼓勵。

市長黃敏惠表示，市府以永續發展為目標，除追求卓越工程品質外，也十分重視工程各項進展及施工安全，要給市民一座安全的橋、一條安全回家的路，一處安全的居住環境，感謝市府同仁及施工團隊的用心和辛苦付出，期許團隊持續的努力，將工程品質、施工安全做到最好。

市府工務處表示，本案總工程經費7億5千萬元，由中央、市府及嘉邑行善團公私合作共同負擔，屬指標性重大工程並具備特殊性。，新建盧山橋將於10月完成，通車後提供市民更好更安全的交通服務。