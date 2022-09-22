通報失智者就醫大家一起來 嘉義縣衛生局首創獎勵措施

嘉義縣老化比例全台居冠，衛生局估計，轄區約千餘名失智者未被確診就醫，造成家人照護沉重負擔，為找出失智者，衛生局除與郵政異業結盟，合作「疑似失智個案通報系統」，再首創公布全民通報獎勵措施。

衛生局說，為鼓勵失智關懷通報，即日起至11月30日止，如發現疑似失智者，通報衛生局或撥打1966長照專線，經醫師診斷「失智」確診，通報者即可獲得法蘭絨毛毯1件，邀請大家一起關心失智議題，攜手打造失智友善家園。

衛生局推動失智照護服務計畫，提供失智症者評估服務，也提供認知促進、延緩失智等照護服務，為發掘更多的疑似失智個案，以早期發現早期治療為目標，衛生局藉獎勵措施，讓疑似失智個案盡快獲得失智照護。

嘉縣人口老化比率全國最高，推估今年全縣失智人口約9369人，失智確診人數8143人，確診率達86.91％，為建構完善失智照護網絡，推動失智症行動計畫，縣府訂短中長期目標，由前端失智預防銜接醫療照護，佈建3處失智共照中心、29失智社區據點，透過醫療、社區共同合作提供就近性、在地化失智照顧服務。