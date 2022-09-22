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通報失智者就醫大家一起來 嘉義縣衛生局首創獎勵措施

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局首創公布全民通報失智者獎勵措施。圖／嘉縣府提供
嘉義縣衛生局首創公布全民通報失智者獎勵措施。圖／嘉縣府提供

嘉義縣老化比例全台居冠，衛生局估計，轄區約千餘名失智者未被確診就醫，造成家人照護沉重負擔，為找出失智者，衛生局除與郵政異業結盟，合作「疑似失智個案通報系統」，再首創公布全民通報獎勵措施。

衛生局說，為鼓勵失智關懷通報，即日起至11月30日止，如發現疑似失智者，通報衛生局或撥打1966長照專線，經醫師診斷「失智」確診，通報者即可獲得法蘭絨毛毯1件，邀請大家一起關心失智議題，攜手打造失智友善家園。

衛生局推動失智照護服務計畫，提供失智症者評估服務，也提供認知促進、延緩失智等照護服務，為發掘更多的疑似失智個案，以早期發現早期治療為目標，衛生局藉獎勵措施，讓疑似失智個案盡快獲得失智照護。

嘉縣人口老化比率全國最高，推估今年全縣失智人口約9369人，失智確診人數8143人，確診率達86.91％，為建構完善失智照護網絡，推動失智症行動計畫，縣府訂短中長期目標，由前端失智預防銜接醫療照護，佈建3處失智共照中心、29失智社區據點，透過醫療、社區共同合作提供就近性、在地化失智照顧服務。

衛生局長趙紋華說，失智症是漸進性認知功能退化，65歲以上盛行率8%，隨年齡增長增加。失智症狀涵蓋不同面向，常見初期表現為記憶力衰退和健忘，對剛發生不久事情沒印象或重複問一樣的問題，也有人會出現個性改變或語言障礙等狀況，造成人際互動困難，發現認知功能退化，早期就診評估非常重要，嘉縣每鄉鎮都有失智據點，請民眾多加利用，如有任何失智照護問題可洽詢失智共同照護中心、長照管理中心或撥打1966，有專人為鄉親服務。

嘉縣衛生局推動失智照護服務計畫，提供失智症者評估服務，也提供認知促進、延緩失智等照護服務。圖／嘉縣府提供
嘉縣衛生局推動失智照護服務計畫，提供失智症者評估服務，也提供認知促進、延緩失智等照護服務。圖／嘉縣府提供

失智症 衛生局 老化

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