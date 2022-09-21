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雲林爭取前瞻計畫6320萬元 改善9條老舊道路
為提升交通品質，雲林縣政府向中央爭取前瞻建設經費6320萬元，自籌1204萬元，改善縣內西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉9條道路，改善道路鋪面、溝渠、護欄及人手孔下地，已完成設計，縣長張麗善等人今到場舉辦施工說明會，預計9月30日開工，工期120天，明年2月11日可完工。
縣長張麗善說，西螺、二崙及崙背有許多道路年久失修，道路坎坷不平，又有人孔蓋突出，造成鄉親行車危險，急需改善道路，縣府向交通部爭取前瞻計畫經費，改善西螺雲39線、雲44線及雲46線，二崙雲28線，崙背雲13線、雲23線、雲101線、縣道154甲線、縣道156線等共9條道路。
工務處科長陳敬文說，西螺雲46線刨鋪1230公尺、雲39線刨鋪550公尺、雲44線刨鋪1094公尺並改善矩形溝及箱涵，二崙雲28線刨鋪1400公尺，崙背雲13線刨鋪1017公尺、雲101線刨鋪1016.6公尺、雲23線刨鋪1780公尺，並改善紐澤西護欄、植栽穴等設施，預計9月30日開始施工、工期120天，最快明年1月27日就可完工。
另外，橫跨二崙及崙背的縣道156線，因老舊不堪使用，獲得最多資源挹注，工程經費2334萬元，將改善鋪面長度5028公尺、寬度10.5公尺，並將96座人手孔下地；縣道154甲線也獲830萬元補助，將刨鋪長度1771.4公尺、寬度16.4公尺，並將47座人手孔下地，預計10月15日開工，工期120天，明年2月11日可完工。
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