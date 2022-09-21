快看！嘉義最新景點「佐登妮絲城堡」將開放搶試營運票

2022年台灣最新夢幻新景點「佐登妮絲城堡」，將於10月3日至10日開始試營運啦！想體驗秒飛歐洲的遊客，千萬別錯過內文的線上搶入園門票的時間，佐登妮絲城堡也提醒大家，試營運期間，僅開放搶票預約，現場無法購票，請不要撲空。

珍朵絲特X 佐登妮絲城堡臉書粉專今天下午公布試營運時間，為10月3至10日，早上8點半到晚上6點半，立即吸引臉友紛紛留言，詢問搶票流程，大家迫不及待想要入園參觀，這座出現在嘉義的超華麗歐式巴洛克風格城堡。

如何能得到試營運期間的門票？佐登妮絲城堡粉專表示，首先要上「佐登妮絲商城」註冊會員後，於指定搶票日期9月26至30日開始線上搶票，搶票成功者，會在當日下午收到確認簡訊，憑簡訊於指定試營運當日，至園區入口處兌換門票，一則簡訊最多可換4張門票。

搶試營運門票的指定日期，依序為9月26日線上搶10月3、4日的入園門票；9月27日線上搶10月5、6、7的入園門票；9月28日線上搶10月8日的入園門票；9月29日線上搶10月9日的入園門票；9月30日線上搶10月10日的入園門票，以上5天的線上搶票日，為每日早上9點開搶到下午2點關閉搶票通道。

佐登妮絲城堡粉專提醒，試營運期間門票免費，一張門票收100元清潔費，並贈200元園內商品消費抵用券，詳細資訊請到「珍朵絲特X 佐登妮絲城堡」臉書粉專詢問。