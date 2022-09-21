嘉有好市集周末熱鬧開市 最大獎ipad、電視機大放送

嘉義縣高人氣「嘉有好市集」周末上午9點，在戀人公園熱鬧開市，有再生家具展售、二手物交換站、攀樹體驗及環保闖關活動，有小農、文創及環保等超過百個攤位，縣府邀請民眾周末來市集踏青，挑戰闖關、買在地好物。

市集主題「嘉有好市集義起FAN肆PLAY」，為回饋鄉親推出四大活動，「金好禮」，活動當日來市集前400名民眾，服務台領取來客禮一份！「金好買」，市集消費百元，攤商處兌換集章1點，滿5點贈送現金抵用券20元，滿10點贈送現金抵用券100元。

「金好抽」，市集消費集滿10點送百元抵用券，還外獲得抽獎機會，獎項包含iPad、43吋電視、除濕機等600多個獎項；「金好玩」，活動服務台定時限額發放環保闖關卡，闖關成功即可獲得三明治DIY 機會一份，還有農業處舉辦的親子攀樹活動，等您全家一起來挑戰。