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銀髮俱樂部、公托都在同1棟 嘉市「寶智大樓」揭牌

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市寶智大樓同時服務老、幼，市長黃敏惠（前排左七）等人今天揭牌。圖／嘉義市政府提供
嘉義市寶智大樓同時服務老、幼，市長黃敏惠（前排左七）等人今天揭牌。圖／嘉義市政府提供

嘉義市友愛路的舊保護智慧財產權警察大隊大樓閒置多年，4年前市府成功爭取移撥，耗資1050萬多元整修成「寶智大樓」，3層樓包括社區關懷據點、銀髮族俱樂部、公共托育中心等，市長黃敏惠今天揭牌，市府指出，全市銀髮族俱樂部月底達6處。

據了解，此棟曾為智慧財產局大樓，後來保智警察大隊用過，釋出後，市府一度和兩個中央單位爭取移撥，2018年撥用、隔年以「老幼共融」申請獲前瞻計畫補助350萬、地方自籌700多萬，整修廁所、擴建無障礙電梯設施等。

市府社會處表示，要服務銀寶、幼寶，取名寶智大樓，占地795平方公尺，委由弘道老人福利基金會營運，1樓有嘉西社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、銀髮族俱樂部「不老活力中心」，2樓則西區社區公共托育家園，由希望種子兒童暨青少年成長協會承辦，另，嘉市橘世代生涯發展中心也進駐2樓。

黃敏惠等人替寶智大樓揭牌，指出此為市府場地所辦的第1個老幼共融中心，朝向世代宜居、長幼共融目標又再邁進一步；她也使用健身器材，直呼「應該找我媽媽來用看看」。

社會處指出，不老活力中心周一到周五開放，有AI人工智慧健身設備、專業運動指導員也在場，提供付費的樂齡體適能課、SMARC團體課，或可購買自由訓練；公托家園可收容幼兒12人，目前已20人報名，近期抽籤。

社會處表示，嘉市社區照顧關懷據點已40個，而銀髮族俱樂部一般是1區1個，不過今年不老活力中心啟用、月底前會再成立1處，達到東區和西區各3個，密度高，盼長者就近運動。

嘉義市寶智大樓有銀髮族俱樂部、公托中心等，能同時服務老、幼。記者林伯驊／攝影
嘉義市寶智大樓有銀髮族俱樂部、公托中心等，能同時服務老、幼。記者林伯驊／攝影
嘉義市寶智大樓同時服務老、幼，市長黃敏惠（前排左二）等人今揭牌，視察公托的情況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市寶智大樓同時服務老、幼，市長黃敏惠（前排左二）等人今揭牌，視察公托的情況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市寶智大樓能同時服務老、幼，1樓為銀髮族俱樂部「不老活力中心」。記者林伯驊／攝影
嘉義市寶智大樓能同時服務老、幼，1樓為銀髮族俱樂部「不老活力中心」。記者林伯驊／攝影
嘉義市舊保智警察隊的廳舍，整修變寶智大樓，能同時服務老、幼，今天揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉義市舊保智警察隊的廳舍，整修變寶智大樓，能同時服務老、幼，今天揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉義市寶智大樓能同時服務老、幼，1樓為銀髮族俱樂部「不老活力中心」。記者林伯驊／攝影
嘉義市寶智大樓能同時服務老、幼，1樓為銀髮族俱樂部「不老活力中心」。記者林伯驊／攝影
嘉義市寶智大樓能同時服務老、幼，今天啟用，市長黃敏惠（左）在1樓的不老活力中心試用健身器材。記者林伯驊／攝影
嘉義市寶智大樓能同時服務老、幼，今天啟用，市長黃敏惠（左）在1樓的不老活力中心試用健身器材。記者林伯驊／攝影
嘉義市寶智大樓同時服務老、幼，圖為2樓的公共托育中心。記者林伯驊／攝影
嘉義市寶智大樓同時服務老、幼，圖為2樓的公共托育中心。記者林伯驊／攝影

銀髮族 警察 健身

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