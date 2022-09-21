最快與最慢的連結！高鐵太保與蒜頭糖廠五分車下月通車 票價太貴挨批

高鐵太保站與台糖蒜頭糖廠五分車延駛，連結軌道工程完工，國慶日前10月8日通車，被喻為「最快與最慢的連結」，路線全長約3.4公里，台糖擬單程票價200元、來回票350元，提報交通部核定，嘉義縣議員李國勝上午質詢批說，很多人反映票價太貴；縣長翁章梁認同，將向交通部反映。

李國勝說，最快高鐵與最慢五分車連結下月通車，為迎接國慶焰火在故宮南院園區外施放，但台糖研擬票價媒體曝光，讓民眾訝異，票價太貴了，有教師反映說，帶學生辦戶外教學，搭五分車票價太高，讓人無法接受，他要求翁章梁爭取降價。

翁章梁說，五分車軌道工程由鐵道局及台糖執行，下月8日通車，他不知台糖擬定票價標準是什麼？曝光的票價的確貴了，應該降價。台糖雲嘉處說，票價報交通部審議，核定會公布票價，票價不是台糖能單獨決定。

交通部鐵道局說，蒜頭糖鐵五分車延伸故宮南院是「最快與最慢的連結」。第1期完成後，共有蒜頭、樂活農園和五分車高鐵3個車站；第1.5期規畫設置故宮南院站，兼具糖鐵觀光軌道文化以及高鐵轉乘接駁特性。

行政院長蘇貞昌去年8月17日，宣布推動蒜頭糖廠至嘉義高鐵站五分車延駛計畫，將最快與最慢鐵道連結，軌道工程已經完成，車站設計納入糖廠文化，邀當地學生參與設計打造具有在地特色的鐵道建設，履勘完成開放通車。