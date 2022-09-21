嘉義竹崎柑橘災損慘 果農：種一甲子沒見過園區此慘況

嘉義縣竹崎鄉柑橘受到7月霪雨及9月颱風後日曬影響，造成落花、曬傷等災害；立委陳明文接獲陳情，今天邀農糧署及縣府農業處等單位實地勘災；75歲果農劉文錦說，種近一甲子的柑橘，從沒見過這景象，園區已嚴重虧損。

近10名果農見果園慘況，不斷請求相關單位幫忙救助，果農說，別從下往上看以為沒事，上方全都大面曬傷，甚至爬到果樹摘果，讓勘查人員了解今年真的太慘，種幾十年，首次要申請日曬損害。

曾獲竹崎鄉柑桔評鑑第一名的塘興村果農劉文錦表示，7月開花期遇下雨，無法受粉，接下來9月這波曬傷，兩次災害下恐收不到3成，加上今年農藥及肥料漲價，還沒收成就知到今年肯定慘賠。

塘興村長劉錚謨表示，果實曬傷，果肉內已無水份且過熟，幾乎整園全爆廢，而原本一顆果樹可以收近500台斤，因災損嚴重，若能一棵收到50台斤，就要偷笑了。

立委陳明文表示，今天相關單位到場實地會勘，依據今天現場災害情況總匯集，來填表陳報農委會，災損面積應有達到20％，盼山區柑橘果農靠農損補助多少降低損失，度過今年難關。

「農民真的是靠天吃飯」，竹崎鄉長曾亮哲說，柑橘是竹崎鄉種植面積最大的作物之一，約558.9公頃，盼今天實地勘災義隆及塘興村後，果農能獲補助，將損失降到最低。