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國慶焰火活動花縣庫逾千萬適當？ 藍議員與翁章梁爭辯

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
昨晚國慶焰火在故宮南院園區外台糖地試放3分鐘。圖／故宮南院提供
昨晚國慶焰火在故宮南院園區外台糖地試放3分鐘。圖／故宮南院提供

嘉義縣政府下月舉辦國慶焰火相關活動，施放焰火1200萬元中央支付，活動費縣府自籌1108萬元，向民間募款4千萬元，國民黨議會黨團書記長李國勝上午質詢，批18年前首次辦國慶焰火，對地方發展效益不大，這次又要花費逾千萬元縣庫，「錢要花在刀口上」；縣長翁章梁說，國慶焰火有助城市行銷能見度，希望大家都歡迎。

李國勝說，18年前，當時縣長陳明文爭取國慶焰火在嘉舉辦，放煙火結束，人口減少外流，青年返鄉就業困難，縣庫來自人民血汗錢，放焰火能讓人民安居樂業，青年返鄉就業嗎？放焰火及活動費應由中央全部支付，不應由縣庫支付逾千萬元。

他表示，昨晚國慶焰火試放3分鐘，有人看了覺得焰火，還不如東石鄉先天宮施放的煙火壯觀，國慶當天要施放最精彩的焰火，不能只有試放這樣，向民間企業募款要給收據，不能不清不楚產生後遺症。

翁章梁說，辦國慶焰火，有助城市行銷能見度，希望大家都歡迎，不要反對，國慶焰火是國家慶典，由軍備局施放，國慶日施放會比試放豐富精彩，募款還在進行中，他還努力向中央爭取補助。

文觀局長許有仁說，搭配國慶焰火，規畫市集、音樂會、無人機群飛展演等相關活動，國慶日晚間焰火施放半小時，無人機群飛展演15分，合計45分鐘表演，辦國慶焰火有助城市能見度，帶來觀光人潮商機。

國慶焰火活動花縣庫逾千萬適當嗎？國民黨議會黨團書記長李國勝（左）上午質詢 與縣長翁章梁爭辯。 記者魯永明／翻攝
國慶焰火活動花縣庫逾千萬適當嗎？國民黨議會黨團書記長李國勝（左）上午質詢 與縣長翁章梁爭辯。 記者魯永明／翻攝

國慶 募款 翁章梁 2022大選

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