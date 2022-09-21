國慶焰火活動花縣庫逾千萬適當？ 藍議員與翁章梁爭辯

嘉義縣政府下月舉辦國慶焰火相關活動，施放焰火1200萬元中央支付，活動費縣府自籌1108萬元，向民間募款4千萬元，國民黨議會黨團書記長李國勝上午質詢，批18年前首次辦國慶焰火，對地方發展效益不大，這次又要花費逾千萬元縣庫，「錢要花在刀口上」；縣長翁章梁說，國慶焰火有助城市行銷能見度，希望大家都歡迎。

李國勝說，18年前，當時縣長陳明文爭取國慶焰火在嘉舉辦，放煙火結束，人口減少外流，青年返鄉就業困難，縣庫來自人民血汗錢，放焰火能讓人民安居樂業，青年返鄉就業嗎？放焰火及活動費應由中央全部支付，不應由縣庫支付逾千萬元。

他表示，昨晚國慶焰火試放3分鐘，有人看了覺得焰火，還不如東石鄉先天宮施放的煙火壯觀，國慶當天要施放最精彩的焰火，不能只有試放這樣，向民間企業募款要給收據，不能不清不楚產生後遺症。

翁章梁說，辦國慶焰火，有助城市行銷能見度，希望大家都歡迎，不要反對，國慶焰火是國家慶典，由軍備局施放，國慶日施放會比試放豐富精彩，募款還在進行中，他還努力向中央爭取補助。