聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶焰火活動花縣庫逾千萬適當？ 藍議員與翁章梁爭辯
嘉義縣政府下月舉辦國慶焰火相關活動，施放焰火1200萬元中央支付，活動費縣府自籌1108萬元，向民間募款4千萬元，國民黨議會黨團書記長李國勝上午質詢，批18年前首次辦國慶焰火，對地方發展效益不大，這次又要花費逾千萬元縣庫，「錢要花在刀口上」；縣長翁章梁說，國慶焰火有助城市行銷能見度，希望大家都歡迎。
李國勝說，18年前，當時縣長陳明文爭取國慶焰火在嘉舉辦，放煙火結束，人口減少外流，青年返鄉就業困難，縣庫來自人民血汗錢，放焰火能讓人民安居樂業，青年返鄉就業嗎？放焰火及活動費應由中央全部支付，不應由縣庫支付逾千萬元。
他表示，昨晚國慶焰火試放3分鐘，有人看了覺得焰火，還不如東石鄉先天宮施放的煙火壯觀，國慶當天要施放最精彩的焰火，不能只有試放這樣，向民間企業募款要給收據，不能不清不楚產生後遺症。
翁章梁說，辦國慶焰火，有助城市行銷能見度，希望大家都歡迎，不要反對，國慶焰火是國家慶典，由軍備局施放，國慶日施放會比試放豐富精彩，募款還在進行中，他還努力向中央爭取補助。
文觀局長許有仁說，搭配國慶焰火，規畫市集、音樂會、無人機群飛展演等相關活動，國慶日晚間焰火施放半小時，無人機群飛展演15分，合計45分鐘表演，辦國慶焰火有助城市能見度，帶來觀光人潮商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言