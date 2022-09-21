嘉議會質詢戰火猛 藍綠大林鎮長參選人為都計案交鋒

綠營嘉義縣大林鎮議員許有疆，換跑道轉戰鎮長，上午質詢批藍營支持、尋求連任的無黨籍鎮長簡志偉，延宕公告完備內政部通過的變更大林都計通盤檢討案，損害核心區地主權益，影響重大發展，行政不作為涉凟職，要求縣長翁章梁及政風處長郭建毅，依法查處；簡志偉說，「我與民意站在一起！」

許有疆拿手舉牌質詢說，公所拖延都市計畫，城鎮治理無能，蓋一個章好難嗎？109年11月中央核定市地重劃都市計畫，109年12月至今年9月，縣府發文10次，請公所依規定辦理，鎮長簡志偉拖延22個月置之不理。

許有疆批簡志偉一邊爭取鐵路高架化，一邊拖延公告都市計畫，他說，地主投訴，都計案中央核定，公所不公告無法實施，擔心退回到原點，權益受損，大埔美產業園區開發，核心區不依都計案開發，影響地方發展甚鉅，鎮公所回覆縣府以疫情及人力理由不公告，沒道理。

許批簡志偉行政不作為，損害地主權益，行政不作為涉凟職，要求縣長翁章梁、政風處長郭建毅查處，翁章梁說，縣府會繼續發公文給公所，要求完備公告程序，都計案內政部通過核定，11月到期，縣府已申請展延；郭建毅說，是否構成凟職會研究。