夜間採樣、清早聞臭判定 台南2養豬場臭味超標被逮

柳營區大農里、佳里區子龍廟附近遭檢舉有養豬場發出難聞臭味，南市環保局採檢，2家養豬場異味濃度經聞臭師審慎聞臭，超標近1或2倍，將依違反空氣汙染防制法處10萬元以上2000萬元以下罰鍰。

環保局表示，目前飼養約500頭豬的柳營區大農里豬場，屢因異味遭居民陳情，去年積極輔導加上業者配合，陳情數大幅降低。但業者未持續維持改善，除了沒有固定清洗畜舍及妥善清除豬糞便外，空汙防制措施運作頻率、設備維護也有落差。經採樣，異味濃度132，遠高於標準值50。

另一遭罰的業者飼養豬隻約8000頭，業者在場內的堆肥區堆置大量豬糞，雖有加蓋鐵皮，但密閉性不理想。因業者習慣只在上午清洗豬舍，下午、夜間豬糞又累積，雙重因素導致夜間異味濃度加重，異味濃度74，超出標準。

環保局表示，畜牧異味陳情時間多在夜間，為了揪出問題製造者，稽查與異味採樣都安排在深夜，隔天清早聞臭師接續聞臭，每次聞臭作業至少召集6名聞臭師。局長謝世傑強調，裁罰只是手段，改善畜牧異味需業者源頭改善，做好畜舍清潔、裝設並落實各項防制措施操作，才能有效降低惱人的異味。