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秋風起嘉義番路柿子紅了 首批柿餅24日限量出爐

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳（左）與理事長莊振基（右），邀民眾到番路品嘗比拳頭大的真空脫澀鮮柿。圖／番路鄉農會總幹事趙幸芳提供
嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳（左）與理事長莊振基（右），邀民眾到番路品嘗比拳頭大的真空脫澀鮮柿。圖／番路鄉農會總幹事趙幸芳提供

秋風起，柿子紅了，嘉義縣番路鄉有「國境之柿」美名，目前鄉內道路兩旁處處結滿黃裡透紅的成熟柿子，美不勝收，番路鄉農會的首批柿餅將在周六24日，限量出爐，而在10月也將連三周，舉辦舉辦柿子節活動。

秋天嚐美味杮子營養高，每年9到12月左右，是台灣柿子產季，嘉義縣番路鄉是種植牛心柿，又稱脆柿、水柿主要產區；柿子可大致分為澀柿及甜柿；柿餅則是去皮後的澀柿，用自然日曬、風乾，逐漸脫去澀味跟水分。

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，鮮採柿子經烘烤加上按摩成為柿餅，彷如洗三溫暖，需要6個晝夜，才能成美味軟糯的金黃柿餅，本周六24日首批柿餅限量出爐，預購請洽農會客服專線05-2591360。

大林慈濟醫院營養治療師張雅芳指出，柿子的營養價值高，維生素A、Ｃ含量多，富含β-胡蘿蔔素及鉀、磷、鐵等礦物質，與少量的蛋白質、脂肪及膳食纖維，豐富的膳食纖維還可以幫助腸胃蠕動。

嘉義縣番路鄉農會說，2022番路鄉柿子節將於10月8、9、15、16及22日連續三周休日，於供銷部飲冰柿茶集旁舉辦，邀民眾前往品好茶、嘗好柿。

秋風起，嘉義縣番路鄉柿子紅了，首批柿餅將在本周六9月24日，限量出爐。圖／番路鄉農會總幹事趙幸芳提供
秋風起，嘉義縣番路鄉柿子紅了，首批柿餅將在本周六9月24日，限量出爐。圖／番路鄉農會總幹事趙幸芳提供

柿餅 農會 嘉義

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