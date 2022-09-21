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雲林921防災演練 張麗善認真低頭跪地示範保命3招
今天9月21日是國家防災日，上午9點21分國人手機同步響起地震速報演練訊息，雲林縣政府則在斗六國小舉辦防災演練，提醒全民遇到地震時要馬上「趴下、掩護、穩住」保護自己。
近日地震頻傳，縣長張麗善說，意外災害無法預測，如何把傷害降到最低，就是平日需培養的防災意識，做好防災準備才能有效提升自我災害應變能力，保障生命財產安全。
張麗善表示，縣府為強化學校防災教育，年年提升設備，並持續在各級學校實施防災演練，今結合中央氣象局強震即時警報系統，在全縣幼兒園及各級學校，同步實施1分鐘地震避難掩護演練。
張麗善提醒，發生地震時，最重要的是要保護頭部、頸部，避免受傷，應立即趴下、掩護、穩住，躲在桌下或牆角；在室內時優先保護自己，勿慌亂逃出戶外，在戶外則相對安全，應拿起隨身物品保護頭頸部，靜待地震結束。
張麗善指出，縣府教育處訂定「防災教育中長程計畫」，建置防災校園基礎及進階學校、複合式防災觀摩，及撰寫校園災害防救計畫等，並成立防災教育輔導團，輔導各校建置校園災害防救編組，強化師生防災知能。
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