雲林921防災演練 張麗善認真低頭跪地示範保命3招

今天9月21日是國家防災日，上午9點21分國人手機同步響起地震速報演練訊息，雲林縣政府則在斗六國小舉辦防災演練，提醒全民遇到地震時要馬上「趴下、掩護、穩住」保護自己。

近日地震頻傳，縣長張麗善說，意外災害無法預測，如何把傷害降到最低，就是平日需培養的防災意識，做好防災準備才能有效提升自我災害應變能力，保障生命財產安全。

張麗善表示，縣府為強化學校防災教育，年年提升設備，並持續在各級學校實施防災演練，今結合中央氣象局強震即時警報系統，在全縣幼兒園及各級學校，同步實施1分鐘地震避難掩護演練。

張麗善提醒，發生地震時，最重要的是要保護頭部、頸部，避免受傷，應立即趴下、掩護、穩住，躲在桌下或牆角；在室內時優先保護自己，勿慌亂逃出戶外，在戶外則相對安全，應拿起隨身物品保護頭頸部，靜待地震結束。