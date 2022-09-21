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台南捷運進度再邁前一步 第一期藍線規畫送交通部審議

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府已完成捷運第一期藍線綜合規畫，昨將規畫報告送交通部審議。圖／南市交通局提供
台南市政府已完成捷運第一期藍線綜合規畫，昨將規畫報告送交通部審議。圖／南市交通局提供

台南市政府已完成捷運第一期藍線綜合規畫，昨將規畫報告送交通部審議，市長黃偉哲表示，第一期藍線連結藍線延伸線、紅線與綠線的重要角色，也串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，將沿線打造成健康、樂活、藝文、休閒及便捷的生活廊帶

交通局長王銘德表示，市府團隊已同步辦理都市計畫變更、準備後續設計、施工等作業，期能加快建設腳步，未來第一期藍線將整合台鐵、公車與公共自行車等運輸系統，提供更完善的公共運輸服務。

第一期藍線規畫自台鐵大橋站沿永康區中華路、東區中華東路至文化中心，並由中華東路與東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站，長度約839公里，全線共設置11座高架車站及1座維修機廠，並針對都市發展脈絡、道路交通以及對景觀環境衝擊較小等特性採高架單軌系統，初期規畫採仁德線 與文化中心線兩種運行模式，未來仍會配合優先路網建構完成後，依實際運輸需求調整營運計畫。

他說，未來第一期藍線除可透過平實轉運站與綠線轉乘往府城生活圈，仁德線將連結藍線延伸線與深綠線往沙崙綠能科學城與台南科學園區，強化府城、南科及沙崙3核心的交通鏈結並促進周邊產業發展。

另文化中心線則銜接紅線與高雄捷運，形成半導體科技產業廊帶，進而帶動地方發展，交通局將全力向交通部爭取核定綜合規畫與經費補助，並啟動土建與機電系統基本設計作業，預計獲中央核定後8年完工通車。

王銘德指出，第一期藍線綜合規畫及藍線延伸線可行性研究均已提送中央審議，紅線可行性研究預計明年初初可提報中央審議，而綠線也配合中央審查意見進行可行性研究修正；另為加速捷運規畫進程，已同步啟動藍線延伸線綜合規畫與深綠線可行性研究，逐步建構完善捷運路網。

捷運 台南 交通部

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