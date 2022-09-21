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打通善化2道路瓶頸 南市府斥7000萬下月起施工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市善化區公園路瓶頸路段將打通，預計今年12月施工。圖 ／台南市政府提供
台南市善化區公園路瓶頸路段將打通，預計今年12月施工。圖 ／台南市政府提供

台南市善化區公園路及文化路部分路段瓶頸影響道路通行，數十年來用路人叫苦，經各界協調克服，市府將投入7000萬元，陸續下月起施工，約在明年3月完成，開闢通車後往來將順暢。

台南市政府工務局說，善化區公園路10公尺計畫道路，多年前因地方開發需求，裕民路至裕德路段道路已完成開闢拓寬，通往中正路的後半段目前是僅4公尺寬巷道，且「卡」私人停車場、倉庫等設施，致使道路不連貫，社區出入經常要繞道，十分不便。

而文化路82巷內，因有私人土地架設圍籬，成為封閉巷道，多年來成為地方交通瓶頸，也影響當地發展。

工務局說，在市長黃偉哲支持下，上述兩條道路一併納入年度預算辦理道路開闢拓寬工程。公園路拓寬為10公尺道路，長度約118.2公尺，總經費約6000萬元（用地費5500萬元、工程費500萬元），預計12月初動工，工期90日曆天，工程包括既有房舍拆除、新設側溝、路基拓寬、AC鋪設、路燈等。

文化路至文化路82巷開闢長度約25公尺，寬度11公尺，工程總經費約830萬元（工程費約150萬元、用地費約680萬元），預計下月初動工，工期60日曆天，既有圍籬拆除、新設側溝、AC鋪設、路燈等。

工務局說，文化路82巷完成開闢通車後，除可暢通文化路往興華路，也為大成國小學區提供一條便捷無礙又安全通學道路，未來施工期間造成不便，也籲請鄉親體諒。

善化區文化路瓶頸路段下月也將一併開闢，方便路人及學子往來。圖 ／台南市政府提供
善化區文化路瓶頸路段下月也將一併開闢，方便路人及學子往來。圖 ／台南市政府提供

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