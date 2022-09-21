聽新聞
test
0:00 / 0:00
打通善化2道路瓶頸 南市府斥7000萬下月起施工
台南市善化區公園路及文化路部分路段瓶頸影響道路通行，數十年來用路人叫苦，經各界協調克服，市府將投入7000萬元，陸續下月起施工，約在明年3月完成，開闢通車後往來將順暢。
台南市政府工務局說，善化區公園路10公尺計畫道路，多年前因地方開發需求，裕民路至裕德路段道路已完成開闢拓寬，通往中正路的後半段目前是僅4公尺寬巷道，且「卡」私人停車場、倉庫等設施，致使道路不連貫，社區出入經常要繞道，十分不便。
而文化路82巷內，因有私人土地架設圍籬，成為封閉巷道，多年來成為地方交通瓶頸，也影響當地發展。
工務局說，在市長黃偉哲支持下，上述兩條道路一併納入年度預算辦理道路開闢拓寬工程。公園路拓寬為10公尺道路，長度約118.2公尺，總經費約6000萬元（用地費5500萬元、工程費500萬元），預計12月初動工，工期90日曆天，工程包括既有房舍拆除、新設側溝、路基拓寬、AC鋪設、路燈等。
文化路至文化路82巷開闢長度約25公尺，寬度11公尺，工程總經費約830萬元（工程費約150萬元、用地費約680萬元），預計下月初動工，工期60日曆天，既有圍籬拆除、新設側溝、AC鋪設、路燈等。
工務局說，文化路82巷完成開闢通車後，除可暢通文化路往興華路，也為大成國小學區提供一條便捷無礙又安全通學道路，未來施工期間造成不便，也籲請鄉親體諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言