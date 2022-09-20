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影／國慶焰火故宮南院園區外試放 攝影迷白天就卡位

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國慶焰火晚間7點30分在嘉義縣故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連。圖／嘉縣府提供
國慶焰火晚間7點30分在嘉義縣故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連。圖／嘉縣府提供

國慶焰火晚間7點30分在嘉義故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連，許多攝影迷白天就來卡位，腳架提前卡位觀賞區至善湖畔，搶拍好視角。

國慶籌備委員會秘書長、內政部次長陳宗彥與縣長翁章梁到場觀賞，預期國慶焰火施放，故宮南院周邊將湧入大批人潮！陳宗彥說，國慶籌備會與嘉縣府、故宮南院進行焰火試放，讓民眾知道國慶焰火，有別過去焰火，首次結合水舞、無人機展演。

陳宗彥期許疫情後首度國慶，焰火不一樣呈現，將台灣在國際努力呈現給國人、對台灣友好國家，展現台灣堅強實力！翁章梁表示，焰火試放令人驚艷！透過試放確認無人機與國慶焰火搭配是否適當，包括交管、測試人群動向，期待國慶當天完美呈現。

國慶日當天焰火晚會表演時間45分鐘，其中焰火施放長達30分鐘，除搭配絕美炫麗的水舞光雕，無人機展演還能看到嘉義阿里山雲海閃耀台灣、綻放全世界，要讓現場的遊客不虛此行，記住這一夜嘉義的夜空如癡如醉。

國慶焰火晚間7點30分在嘉義縣故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連。圖／嘉縣府提供.
國慶焰火晚間7點30分在嘉義縣故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連。圖／嘉縣府提供.
國慶焰火晚間7點30分在嘉義縣故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連。圖／嘉縣府提供
國慶焰火晚間7點30分在嘉義縣故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連。圖／嘉縣府提供
國慶焰火晚間7點30分在嘉義縣故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連。圖／嘉縣府提供
國慶焰火晚間7點30分在嘉義縣故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連。圖／嘉縣府提供
國慶焰火晚間7點30分在嘉義縣故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連。圖／嘉縣府提供
國慶焰火晚間7點30分在嘉義縣故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連。圖／嘉縣府提供
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國慶焰火晚間7點30分在嘉義縣故宮南院院區外西側台糖地試放，逾千名民眾先睹為快，驚呼連連。圖／嘉縣府提供

國慶 故宮南院 嘉義 煙火秀

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